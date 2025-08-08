「SwipeKit」、アンケート型 / 看板型スワイプLPをノーコードで簡単に制作できる新機能をリリース

株式会社トライハッチ

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社で、SaaS事業、デジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行、以下「当社」）は、スワイプ型ランディングページ（LP）制作・分析ツール「SwipeKit（スワイプキット）」において、「アンケート型スワイプLP」と「看板型スワイプLP」をノーコードで簡単に制作できる新機能を正式リリースしたことをお知らせいたします。

背景と目的

スマートフォンファーストの現在、従来の縦長LPでは「体験価値」や「訴求のテンポ感」を十分に伝えきれないケースが増加しています。SwipeKitは、SNSと同じスワイプ操作による没入体験で、離脱率を抑制し、滞在時間とCVRを大幅に向上させる新世代LPツールです。リリースから4ヶ月で150社以上の企業に導入されています。

今回のアップデートでは、誰でも簡単に制作できるテンプレート機能を2タイプ追加いたしました。

新機能の概要

■ アンケート型スワイプLP- 特徴：選択式の質問をスワイプ形式で表示し、回答内容に応じてページの出し分けが可能- 用途例：化粧品診断・転職相談・学習タイプ診断・フィットネス提案など

▼主な機能

- 分岐ロジック対応（選択肢に応じてスライド構成を自動変更）- スコアリング、タグ付けによるマーケティング連携- 回答データの自動蓄積・CSV出力

■ 看板型スワイプLP

- 特徴：高い視認性のフルスクリーンビジュアルで、ブランドイメージやキャンペーンを印象的に訴求- 用途例：美容・サロン・飲食店の店舗案内、ブランドストーリー訴求など

▼主な機能

今後の展望

- フルスクリーン画像・動画対応- CTA配置

今後もSwipeKitでは、AIによる自動分析機能、Canva連携など、ユーザーのコンバージョン向上に直結する機能開発を進めてまいります。

SwipeKitについて

「SwipeKit」は、スワイプ操作をベースにした直感的なランディングページを、ノーコードで制作・分析・改善までワンストップで行えるSaaSです。累計導入社数は150社を突破し、広告運用や採用活動、店舗集客など幅広いシーンでご活用いただいています。

