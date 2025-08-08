¡Ú¿¿·õ¾¡Éé¡Û»°ÌîµÜÎë¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¶ìÀï¡ª¡©
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤Ç°ú¤½Ð¤¹ÂÐÃÌ´ë²è¡ØTalent Meets Marketing¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥ßー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë(https://www.youtube.com/@MarShall_wlh)¡Ù¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¶õÊÔ¡×¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢¸½ºß¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°ÌîµÜÎë¤µ¤ó¡£
¢§Æ°²è»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)18»þ¸ø³«Í½Äê¡Ë
https://youtu.be/_Gl7BafMJQM
»°ÌîµÜÎë¡Ê¤µ¤ó¤Î¤ß¤ä¡¦¤¹¤º¡Ë
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¶õÊÔ¡×¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢TEENSÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢TGC¤ä´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½Ð±é¡£ ¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¡£
×¢ÌîÍµÇ·¡Ê¤Ò¤í¤Î¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤ËÆþ¼Ò¡£ EC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤ÆË¡¿Í±Ä¶È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¸³¸å¡¢(³ô)CyberAgent¤ËÅ¾¿¦¡£
Ì¤·Ð¸³¥Þー¥±¥¿ーÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²»þ¤ÎProductManager(»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô)¤òÃ´Åö¡£ ¶È³¦No,1¤Þ¤Ç»ö¶È¥°¥íー¥¹¤ò¸£°ú¡£¤½¤Î¸å¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎCMO¡ÊºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ËÃåÇ¤¡£ Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥àÎ©¾å¤²¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÅÏ¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤òÅý³ç¡£
2022Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒWonderlabo¤òÀßÎ©¡£2024Ç¯Wonderlabo Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¢Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ò·óÇ¤¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¡ª»°ÌîµÜ¤µ¤ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¤ª²½¤±²°Éß¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦»°ÌîµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢È³¥²ー¥à¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¯¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ëÁ´Éô¤Ï¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤ÉËÜµ¤¥âー¥É¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂÐ·è¤Ë¤ÏËè¥Õ¥ìー¥à¤¯¤¸¤ò°ú¤±¤ë¡¢¡Ø¤ª½õ¤±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤ä¡¢Áê¼ê¥Áー¥à¤òÅê¤²¤Å¤é¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÅ¸³«¡ª¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»°ÌîµÜ¤µ¤ó¤Ï½øÈ×¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¶ìÀï¡£
¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤È¡¢Áá¤¯¤â¾Ç¤ê¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ª¡©
»°ÌîµÜ¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ä¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
·ëËö¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§Æ°²è»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)18»þ¸ø³«Í½Äê¡Ë
https://youtu.be/_Gl7BafMJQM
¢£»£±Æ¶¨ÎÏ
¥·¥Ö¥ä¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-14-14
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.shibuyaest.co.jp/bowling/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒWonderlabo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Âç¼ê¤«¤éÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤«¤éµÕ»»¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§²Ä¤Î¥Þー¥±¥¿ー°éÀ®»ö¶È¤ÇÇ¯´Ö¿ôÉ´Ì¾¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤òÇÚ½Ð¡£
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁÏÂ¤¶µ°é¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ1ÃúÌÜ26ÈÖ2¹æ¸ÞÈ¿ÅÄ¥µ¥ó¥Ï¥¤¥Ä¥Ó¥ë2F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶µ°é¤Î±¿±Ä¡£
¡¦¥Ï¥íー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Êµá¿¦¼Ô»Ù±ç·±Îý¡Ë¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§Äê»ö¶È
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü¡¡¢¨·ÐºÑ»º¶È¾ÊÇ§Äê»ö¶È
¡¦NEXT MARKETING STUDIO¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶µ°é¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://wonderlabo.co.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Wonderlabo Holdings³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö »³ËÜ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§miho.yamamoto@wonderlabo.co.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://wonderlabo-hd.co.jp/contact