世界初、ウエディングドレスをイメージしたエレガントモードなウエディングドレスパフェが誕生！『ANTONIO RIVA MILANO CAFE』ザ ストリングス 表参道にて期間限定オープン

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）は、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、イタリアを代表するハイエンド・ブライダルブランド「ANTONIO RIVA MILANO（アントニオ・リーヴァ ミラノ）」とのコラボレーションによる『ANTONIO RIVA MILANO CAFE（アントニオ・リーヴァ ミラノ カフェ）』を2025年8月29日（金）～9月17日（水）の期間限定オープン。「ANTONIO RIVA MILANO（アントニオ・リーヴァ ミラノ）」が2025年9月、東京 八重洲に日本初となる旗艦店をオープンする、そのセレブレーションを記念したコラボレーションメニューが登場いたします。

ウエディングドレスをイメージしたエレガントモードな『ウエディングドレスパフェ』誕生（イメージ）

ミラノを拠点とし、25年以上にわたり独自の創造性と伝統を融合させ、イタリアン・オートクチュールの新たな価値を築き続けるアントニオ・リーヴァ ミラノ。今秋、イタリア外では初となる国際旗艦店を東京 八重洲にオープンし、最新コレクションやアイコニックなモデル、旗艦店限定モデルを多数展開します。日本市場への進出に先駆け、ザ ストリングス 表参道内のCafe & Dining ZelkovAではコラボレーションカフェを期間限定でオープン。期間中、テラスにはミラノのアトリエをイメージしたデコレーションが施されるほか、世界初のウエディングドレスを表現した『ウエディングドレスパフェ』や、「愛」と「美」を象徴するローズをテーマにした『セレブレーションカクテル』が登場します。

立体的かつ構造的なシルエットが特徴的なアントニオ・リーヴァのデザインが息づく、世界初の『ウエディングドレスパフェ』は、アントニオ・リーヴァ自身が本コラボレーションのためだけに仕立てた美しいドレスを纏い、ウエディングドレスと同様にどのアングルから見てもエレガントな装いに仕上げました。サイドにはブーケも添え、夏らしく爽やかでフレッシュな味わいとともにお楽しみいただけます。カクテルは、ローズのカラーと飾り付けが優美な一品。愛と美を彷彿とさせる華やかな祝福の一杯をお届けします。

『ウエディングドレスパフェ』（イメージ）『セレブレーションカクテル』（イメージ）

■『ウエディングドレスパフェ』

アントニオ・リーヴァ自身が本コラボレーションのためだけに仕立てた美しいドレスを纏った世界初の『ウエディングドレスパフェ』。

パフェの中身は、グラスの下層からレモンのソースとフロマージュホイップ、ジャスミンのジュレなど爽やかな風味を重ね、ザクザク食感のココナッツクランブルをトッピング。その上には、フレッシュなマンゴーとバニラ、ココナッツの2種のアイスを配し、トロピカルな味わいに。パフェグラスの中で夏のテイストを存分にお楽しみいただけます。トップはベールのような真っ白な装いに。サイドにはブーケも添えて、どのアングルから見ても華やかで美しいウエディングドレスパフェに仕上げました。

■『セレブレーションカクテル』

「愛」と「美」を象徴するローズをテーマにしたカクテルはローズの華やかな香りと、ベリーの味わいに、ストリングスオリジナルブレンドのアイスティーを合わせました。アルコールにはコニャックを加え、より芳醇な深みあるテイストでお楽しみいただけます。グラスのローズのデコレーションもエレガントな祝福の一杯をご堪能ください。

■『ANTONIO RIVA MILANO CAFE（アントニオ・リーヴァ ミラノ カフェ）』 概要

【開催期間】2025年8月29日（金）～9月17日（水）

【開催場所】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）／ザ ストリングス 表参道 1F

【営業時間】11:30～22:00（L.O. 21:00）※パフェの提供は L.O. 17:00

【 料 金 】ウエディングドレスパフェ \2,750

セレブレーションカクテル アルコール \2,400／ノンアルコール \2,000

※すべて税金・サービス料15％込み

【お問合せ】03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-sweets-ar.html

■東京に初の国際旗艦店オープン「ANTONIO RIVA MILANO Atelier TOKYO（アントニオ・リーヴァ ミラノ アトリエ トウキョウ）」

日本市場に進出となる、アントニオ・リーヴァ ミラノの国際旗艦店が2025年9月、東京 八重洲にオープン。本店舗では、イタリアの歴史的なロケーションを再現。インテリアと温かみのある洗練された雰囲気が融合し、アントニオ・リーヴァのブランドコンセプトである、“独自の創造性と伝統を融合”する新たなる場所として誕生いたします。最新コレクション「URBAN DREAM（アーバンドリーム）」のドレスを含む、アイコニックなモデルや旗艦店舗限定モデルを多数展開。さらに、追加料金でドレスのファーストレンタルも可能。誰も袖を通したことのないドレスを着ることができるという、夢のような思い出を提供いたします。

＜旗艦店概要＞

【店名】ANTONIO RIVA MILANO Atelier TOKYO（アントニオ・リーヴァ ミラノ アトリエ トウキョウ）

【住所】〒104-0031 東京都中央区京橋1-3-1 八重洲口大栄ビル1F

【電話番号】03-5201-3160

【定休日】月・火（祝日を除く）

【営業時間】平日 12:00-19:00 土日祝 10:00-19:00

【フィッティング数】3室 （※完全個室）

【店舗面積】120平米（36.3坪）

■ANTONIO RIVA（アントニオ・リーヴァ）について

アントニオ・リーヴァ クリエイティブディレクター

真の先見の明を持つアントニオ・リーヴァは、伝統と革新を巧みに融合させ、国際的なブライダルファッション界で最も権威のあるクチュリエの一人としての地位を確立しています。彼のドレスはどれも、最初の刺繍の段階から、時を超えて愛されるようデザインされています。繊細な糸一本一本が物語を語り、特別な日のかけがえのな い思い出となります。アントニオ・リーヴァは、おとぎ話のようなひとときを過ごしたいというすべての女性の夢を現実にし、独自のスタイルと個性を表現します。

【ザ ストリングス 表参道 製菓長】 高橋 祐二

幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・ールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。

【店舗概要】 Cafe & Dining ZelkovA （カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】 ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/