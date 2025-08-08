最もゴジラに詳しい小学生は誰だ！？立ちはだかる難関クイズ 目指せ！ゴジラクイズ博士『ゴジラ迎撃作戦クイズラリー2025秋』 2025年9月13日（土）より期間限定で開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、ゴジラ知識に自信のある小学生たちに立ちはだかる難関クイズラリー『ゴジラ迎撃作戦クイズラリー2025秋』を9月13日（土）～11月30日（日）の期間限定で開催いたします。
本イベントでは、ゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスのいずれかの小人チケットで入場された方を対象に、「ゴジラ迎撃作戦」の各アトラクションスポットに設置されたゴジラ映画全34作品から出題されるクイズを解きながら、ゴジラの調査を行うクイズラリーを実施いたします。全問正解された方には、「ゴジラ迎撃作戦」限定オリジナルグッズと“クイズ博士認定証”をプレゼントいたします。
その人気は衰えを知らず！世界中でますます熱を帯びるゴジラシリーズ！昭和から令和にかけ、世界中で大活躍をつづけるゴジラの歴史を知り尽くし、すべての謎を解き明かすのは誰だ！？外出しやすくなった秋の季節に、ゴジラ博士になるための難関クイズラリーを攻略しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327046&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327046&id=bodyimage2】
■イベント概要
期間：
2025年9月13日（土）～11月30日（日）
場所：
ゴジラ迎撃作戦 各アトラクションエリア
営業時間：
10:00～22:00（20:00最終受付）
対象：
ゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスのいずれかの小人チケットで入場された方
料金：
無料
※別途、入場チケットが必要となります
内容：
対象の方には、専用キットをお渡しいたします。
「ゴジラ迎撃作戦」の各アトラクションを体験しながら、設置された4つのクイズに挑戦いただき、全問正解した方には、「ゴジラ迎撃作戦」限定グッズと“クイズ博士認定証”をプレゼントいたします。
HP：
https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327046&id=bodyimage3】
ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要
「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。
室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/
TM & （C） TOHO CO., LTD.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327046&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327046&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
