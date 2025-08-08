【北海道高級レンタカー】 最新のレクサスＬＭや、国内５台限定のメルセデス等高級車のレンタルサービスで車観光都市である北海道の観光を優雅に ～日本国内外の富裕層顧客に快適で優雅な観光の移動手段を提供～
2025年8月7日 - 北海道札幌市発
ラグジュアリーカーのレンタルサービスを専門とする北海道高級レンタカーは、2025年５月にプレオープン、８月にグランドオープンしました。
より多彩な車種ラインナップと革新的なサービスを展開し、公共交通網が十分でない北海道に於いて、国内外の富裕層のお客様に高品質なレンタカーサービスを提供しています。当社は、北海道札幌市を拠点に、日本全国はもちろんアジアや欧米諸国からのインバウンド需要にも対応し、ラグジュアリーカーのレンタル市場において確固たる地位を築いてまいります。
【革新的な車両ラインナップとサービス展開】
北海道高級レンタカーは、希少な高級車をラインナップしております。
日本国内にわずか5台、全世界でも100台限定の「メルセデスAMG SL63 4MATIC＋MANUFAKTUR Golden Coast」や、レクサスLM500h version L（6人乗り）、レクサスNX350 F SPORTなど、圧倒的な希少性を誇る車両をご用意。
大人数でも贅沢な空間と特別な旅の体験を求めるお客様には、流通台数が少ないレクサスLM500h version L（6人乗り）で、快適さと品格を兼ね備えたドライブをご提供します。優雅な内装と最新技術により、ご家族や特別な仲間との旅がより素晴らしいものとなるでしょう。お客様の大切な瞬間を、至福の時間で彩ります。
※2025年現在、色違いのLM500h version Lを2台保有しており、同一グループで最大12名までの移動にも対応可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327036&id=bodyimage1】
また、日本国内にわずか5台、全世界でも100台限定の「メルセデスAMG SL63 4MATIC＋MANUFAKTUR Golden Coast」による爽快なオープンカーでのドライブは、北海道の夏の特別な移動体験として格別です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327036&id=bodyimage2】
札幌駅から徒歩4分の好立地にあり、スムーズな貸出で旅のスタートをよりスマートにサポートします。また、札幌駅北口（東コンコース）付近までの無料配車も対応しており、手間なくご乗車いただけて、その瞬間からラグジュアリーな時間が動き出します。
さらに、オプションにて新千歳空港や丘珠空港への配車も承っております。
当社は、人生という旅の特別な一コマにふさわしい特別な一台をご提供いたします。メルセデス・ベンツをはじめとする世界的に認知された高級車ブランドの最新モデルを取り揃え、お客様の多様なニーズにお応えしています。
特に、長期レンタルや短期レンタル、イベント用、高級車ディーラー様や保険会社様による事故時の代車利用にも対応を見込んでおります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327036&id=bodyimage3】
【デジタル化と顧客体験の向上】
当社のウェブサイトでは、ユーザーフレンドリーな予約システムを導入し、詳細な車両情報や写真ギャラリーを豊富に掲載しています。これにより、お客様は簡単にご希望の車種を選択・予約できる仕組みを実現しました。
また、予約内容の確認や変更、サポートへの迅速なアクセスもスムーズに行えるため、快適でストレスフリーな利用体験を提供いたします。
【幅広いニーズに対応、ご利用シーンのご提案】
・高級車の事故時の代車としてのご利用
・撮影・メディア用車両として
・展示会・講演会・式典での印象付けに
