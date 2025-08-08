従業員のWell-beingを考え 工場とオフィスと食の在り方を問う、コマニーが小松本社地区を一斉リノベーション、8月21日（木）12時よりオープニングセレモニーを開催
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、コマニー本社地区の工場について、リノベーションが完成しましたので、 8月21日（木）12時よりオープニングセレモニーを開催いたします。
それぞれの個性にあった居場所をプロデュース「居間所（いましょ） ～居場所の間づくり～」
「居間所 ～居場所の間づくり～」は、コマニー小松本社地区を対象に、（1）ゆとりある執務エリアのリノベーション（2）リラックスできる休憩室の設置（3）食事の選択肢の充実 の３つの取り組みを通して、従業員にとって本当に心地よく、Well-beingに過ごせる“居場所”をつくるプロジェクトです。
本プロジェクトは昨年の12月に発足し、従業員自らが自分たちの働く環境を観察・洞察、よりよくなることを探求しながら、リノベーションの企画、デザイン、設計、工事管理、施工を行ってきました。この度、約９カ月の工期の中で、工場、オフィス、食の在り方を徹底的に考え抜いた、私たち従業員の新たな“居場所”がついに完成しました。
完成を記念し、８月21日（木）12時より「居間所 ～居場所の間づくり～ 」のオープニングセレモニーを開催いたします。併せて、このセレモニーは、リノベーションの成果を広くお伝えするため、ウェビナーとしてライブ配信も行います。ご来場の難しい方はぜひこちらをご利用ください。
■オープニングセレモニー タイムテーブル
時間 内容
───────────────────────────
12:00 開会の挨拶
12:05 テープカット・記念撮影
12:10 居間所 居場所の間づくり 企画説明
12:15 コマニー第四工場1F 2F 工場紹介
12:30 コマニー第二工場2F 3F オフィス紹介
12:50 閉会の挨拶
■ウェビナー接続申し込みURL： https://x.gd/aBK52
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327008&id=bodyimage1】
取材（参加）のお申込は、以下の情報を「報道関係者向けお問い合わせ先」までご連絡ください。
【お申込み期日：8月19日 17時まで】
配信元企業：コマニー株式会社
