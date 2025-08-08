【ハム太郎×古川紙工】アニメ放送25周年を迎えた『とっとこハム太郎』と古川紙工のコラボステーショナリーが登場！
紙文具メーカーの古川紙工株式会社（本社：岐阜県美濃市、代表取締役社長：古川慎人、以下 古川紙工）と、アニメ放送25周年を迎える「とっとこハム太郎」（原作：河井リツ子／小学館）がコラボレーションいたしました。
2025年9月中旬より全国の雑貨店・書等、古川紙工オンラインショップでは2025年8月30日(土)12：00より発売予定です。
フルーツ
おやさい
ケーキ
チーズ
MOGUMOGU HAMUTAROU
ハム太郎たちがフルーツや野菜、チーズやケーキを幸せそうに”もぐもぐ”食べる姿にほっこり癒される古川紙工描きおこしのデザインです！
古川紙工ならではの美濃和紙の風合いとやさしい色合いがハムちゃんずの魅力をさらにに引き立てています。
＜アイテムラインナップ＞
ミニレターセット
メモパッド
レターセット
■ミニレターセット(4種) 価格：440円(税込)
かわいいハムちゃんずがワンポイントデザインのミニレターセットです。
■メモパッド (全4種) 価格：495円(税込)
たっぷり100枚綴り、25枚×4柄の気軽に使えるメモパッドです。
■レターセット(全4種) 価格：528円(税込)
2柄アソートで一言添えたいときにもちょうどよい美濃和紙製レターセットです。
和紙フレークシール
透明シールシート
ステッカー
■和紙フレークシール(4種) 価格：440円(税込)
自由気ままで個性豊かなハムちゃんずが魅力的なシールは5柄各4枚の合計20枚入り！
■透明シールシート (全4種) 価格：374円(税込)
ミニカードや小物に貼ったり、様々なデコレーションに大活躍間違いなしです。
■ステッカー(全4種) 価格：363円(税込)
耐水素材なので、スマホカバーに入れたり、ノートなどのデコにおすすめです。
発売日・発売場所
2025年9月中旬より全国の雑貨店・書等、古川紙工オンラインショップにて発売予定。
お取り扱い時期は店舗様によって異なります。
🛒古川紙工オンラインショップでは、2025年8月30日(土)12：00より発売予定
古川紙工公式Instagramで開催！プレゼントキャンペーン
古川紙工公式Instagramでは、お好きな柄の古川紙工文具詰め合わせセットが抽選で8名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中！
《応募方法》
１.古川紙工公式Instagramアカウント(@furukawashiko)をフォロー
２.お好きな柄をコメントで応募完了
《応募期間》
2025年8月6日(月)～2025年8月17日(日)
※Instagramのみでの開催となります。
※詳しくは古川紙工公式Instagramをご確認ください。
『とっとこハム太郎』とは
1997年に「小学二年生」（小学館）で連載がスタートし、2000年にはTVアニメ化された、河井リツ子原作の大人気キャラクター。
元気いっぱいで好奇心旺盛なハムスター「ハム太郎」と、仲間たち「ハムちゃんず」が繰り広げる日常を描いた作品です。小さな視点から描かれる冒険や友情、ユーモアたっぷりの世界観が、子どもから大人まで幅広い世代に愛されています。
2025年にはアニメ放送25周年を迎え、記念イベントやコラボ企画が多数展開されるなど、今なお根強い人気を誇っています。
公式ホームページ ： https://sho.jp/hamutaro
公式X（旧Twitter） ：@tottokohamutaro https://x.com/tottokohamutaro
古川紙工株式会社について
1300年以上続く『美濃和紙』の伝統を守りながら、時代のニーズに寄り添い、常に新しい商品を生み出しています。
現在はオリジナルデザイン・イラストの製品作成のほか、キャラクターとのコラボレーション商品も増えており、文具に限らずますます広がりをみせています。
【会社概要】
社名：古川紙工株式会社
本社所在地：〒501-3784 岐阜県美濃市御手洗23
代表取締役：古川慎人
設立：1919年11月
事業内容：紙製品の企画、デザイン、製造、販売
HP：https://www.furukawashiko.com/
X：https://x.com/furukawashiko(https://x.com/furukawashiko)
Instagram：https://www.instagram.com/furukawashiko/(https://www.instagram.com/furukawashiko/)
古川紙工オンラインショップ
HP：https://www.furukawashiko-online.shop/