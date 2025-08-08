【イベントレポート】mariness新商品発表会！お風呂と睡眠の専門家・小林麻利子先生監修の機能性パジャマ『ネムリカパジャマ』約200名のライター・インフルエンサーが参加！！

P2C Studio株式会社

2025年8月1日(金)、都内某所にて、ウェルネスブランド『mariness(マリネス)』が手がける新商品『ネムリカパジャマ』の発表会が開催されました。

本商品は、数多くのメディアでも活躍する眠りとお風呂の専門家「小林麻利子先生」監修のもと、“睡眠と体温の関係”に着目して開発された機能性パジャマです。

スペシャルゲストとして小林麻利子先生が登壇し、開発背景や“パフォーマンスを支える睡眠の重要性”について語るトークセッションが行われ、来場したメディア関係者やインフルエンサー約200名から大きな注目を集めました。

小林先生は、「今回は、“とにかく睡眠にこだわったパジャマ”をつくりたくて、1年かけて開発しました」と語る。

日本人の約9割が睡眠に何らかの課題を感じているという調査結果(*1)に加え、とくに女性は男性に比べて睡眠の質が低い傾向にあるという報告(*2)もあることから、このテーマに真摯に向き合いたいという想いが開発の出発点だったといいます。

(*1) 出典元：「夏の暑さと睡眠の質」に関する意識調査（P2C Studio株式会社/2025年6月19日公開)

(*2) 出典元：「女性の睡眠と健康(香坂雅子氏)」保健医療科学(2015 Vol.64 No.1 p.33-40)

実際に「睡眠に課題を感じていますか？」という問いかけには、会場の多くの来場者が手を挙げ、共感の空気に包まれる場面も見られました。

さらに、「最近では、良質な睡眠をとること自体が目的ではなく、“自分の理想や目標を叶えるための手段”として睡眠が見直されています」と述べ、睡眠に対する現代の価値観の変化にも触れました。

たとえば、深い眠りによって、肌のハリやツヤを保つ成長ホルモンの分泌が促されたり、脳の情報整理能力が高まったりといった影響が、最近の研究でも明らかにされており、美容や仕事などのパフォーマンスを向上させるのに良い影響を与えることがわかってきています。

参加者の中で特に注目を集めたのは、『良質な睡眠をとるための3つのポイント』です。

１.深部体温を急降下させること。

体温には、内臓や脳などの“深部体温”と、手足や皮膚表面の“皮膚体温”がありますが、深部体温の高低差を大きくし、就寝前から就寝後にかけて急激に深部体温が下がることで、自然な入眠や深い眠りに導きます。

２.末端の血流をよくすること。

目が覚めているときは深部体温の方が2℃ほど高い状態ですが、入眠前に手足がぽかぽかと温まることで熱が体外に放出され、深部体温が下がりやすくなります。皮膚体温との温度差が縮まることで、質の高い入眠がしやすくなるといいます。

３.副交感神経を優位にすること。

日没後、本来はリラックスモードに切り替わるはずの副交感神経が、現代人の生活習慣によってうまく働かず、寝つきの悪さや中途覚醒につながってしまうケースも少なくありません。

そこで小林先生が提案するのが、“うっとりタイム”。

就寝時刻の15分前には交感神経を低下し、副交感神経を刺激できる“うっとりタイム”を取り入れることが大切です。

鍵になるのは『嗅覚』で、5~10分香りを嗅ぐと自律神経に作用し交感神経の低下が確認されています。

なお、快適な睡眠環境づくりには、室温・湿度の管理も欠かせません。

エアコンの設定だけでなく、温湿度計を使って「室温26℃・湿度50％」を保つことが理想的であり、体感との差を可視化することが質の高い眠りにつながるといいます。

また、「肌を露出しすぎない」という視点も重要で、ノースリーブよりも汗を吸収・放出できる薄手の長袖パジャマの方が熱がこもりにくく、夏でも快適。

“涼しく、そして冷やしすぎない”--そんな「体を守る服」という発想が、これからの快眠には欠かせないと、小林先生は強調しました。

最後に、「ネムリカパジャマは、こうした状態を自然に整えられるように設計しています」と話す小林先生。

「睡眠に悩んでいる方はもちろんですが、眠りに明確な不調があるわけではないけれど、もっと美しくなりたい、もっと心穏やかに過ごしたい--そんな目標を持っている方にも、ぜひ着用いただきたいと思います。

何か特別な準備をしなくても大丈夫。まずはネムリカパジャマを着て、気軽に“眠り”から自分を整えることを始めてみてほしい--そう願っています」と締めくくりました。

トークセッションの後には、『ネムリカパジャマ』の世界観を体感いただける体験ゾーンをご用意。会場のカーテンがゆっくりと開くと、目の前に広がるのは、まるで高級ホテルのフロントラウンジを思わせる、洗練された空間。

柔らかな照明と落ち着いたインテリアが重なり合い、来場者の皆さまを“眠る前のリラックス空間”へと誘います。

空間内には、『ネムリカパジャマ』に使用している素材の質感を実際に確かめていただけるタッチブースや、ブランドが大切にしている「生活動線上の健康習慣」をテーマにした展示コンテンツを設置。

ネムリカに込めた想いや、marinessが提案する新しい“休息習慣”のかたちを、五感で味わっていただけるような構成としました。

■専門家の声を反映し開発された、睡眠に特化したパジャマ『ネムリカ』の特徴

『ネムリカパジャマ』は、睡眠を妨げる肌摩擦を軽減し、体温保持にこだわった設計が特徴です。

特徴１｜綿100%の2重ガーゼを使用

特徴２｜エアコンや外気の冷気から守る工夫

特徴３｜ストレスレスな裁縫

特徴４｜遠赤外線放射素材『NEMUREC Core』(ネムリカコア)とは

■商品概要

商品名：マリネス ネムリカパジャマ

販売価格：23,800円(税込)

カラー展開：ピンク、ネイビー

販売元：P2C Studio株式会社

■ 新商品『ネムリカパジャマ』の販売について

新商品『ネムリカパジャマ』は、2025年9月3日(水)より全国で販売開始予定です。

それに先がけて、楽天市場限定で先行予約販売を実施いたします。

【先行予約(楽天市場限定)】

予約期間：2025年8月1日(金)～

予約ページ：https://item.rakuten.co.jp/mariness/p0000070986/

先行予約限定価格：19,800円(税込) ※通常価格：23,800円(税込) 9月3日販売予定

【一般発売】

発売日：2025年9月3日(水)

販売場所：mariness公式オンラインショップ／楽天市場／Amazon／Qoo10

■監修者の紹介

プロフィール

小林麻利子先生/お風呂と睡眠の専門家

<肩書き>

SleepLIVE株式会社 代表取締役

公認心理師（登録番号：第35879号）

日本睡眠環境学会 正会員

日本睡眠改善協議会 正会員

日本睡眠改善協議会認定睡眠改善インストラクター

JCSP日本睡眠改善カウンセリング 主宰

<経歴>

13年以上にわたり、最新の研究を基にした「睡眠改善力ウンセリング」を行い、これまでに4,000人以上の睡眠の悩みを解決してきた実績を持つ。

科学的な根拠に基づいたアプローチと、日常生活に取り入れやすい実践的な指導が好評で、マンションやホテルなどの睡眠空間のコンサルティングや実証実験なども多数手がけている。テレビ番組『ホンマでっか！？TV』や『あさイチ』をはじめ、雑誌・ラジオなど多くのメディアにも出演。著書は７冊にのぼり、眠りとお風呂の専門家として幅広く活動している。

■小林先生からのコメント

ぐっすり眠って、心ほぐれる朝へ― 着るだけで、眠りが変わる。

mariness ネムリカパジャマ。

忙しさや情報に追われ、心がこわばる毎日。

睡眠は、そんな心と体をそっとほどく、かけがえのない時間です。

けれど今も、多くの人が部屋着やジャージのまま眠り、

熱がこもる素材や締めつけに気づかぬまま、眠りの質を下げてしまっています。

marinessとともに開発した《ネムリカパジャマ》は、

“ただの快適”を超えた、

「眠るための環境改善」のための設計。

深い睡眠を得ることを考え、構造や素材を選び抜きました。

ふわりと心までときほぐす肌ざわり。

通気性・吸湿性に優れた綿100％の二重ガーゼ。

すべて外側に出した縫い目、脂肪や筋肉が少なく冷えやすい首や足首を守る構造。

さらに、《NEMUREC Core》が放つ遠赤外線が、やさしく働きかけます。

睡眠を変えることは、心を整え、明日のわたしを整えること。

この一枚が、あなたの毎日にそっと寄り添いますように。

■マリネスとは

mariness(マリネス)は、『健康をもっと身近に。』をコンセプトに掲げるウェルネスブランドです。

「運動」「食事」「休息」の3つの健康軸から、毎日の生活に自然と溶け込むアイテムを展開。

生活動線上に健康機会をFITさせ、健康習慣のきっかけを提供し続けています。

特別な時間や準備がなくても、いつもの生活を“marinessに置き換える”ことで、 無理なく健康な生活の一歩を後押しします。

人気No.1商品である「マリネスプロテイン」は楽天「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を2年連続受賞。 ブランド全体での累計販売数は150万個を突破するなど、多くの共感を集めています。

■P2C Studio株式会社

P2C StudioはP2C(Person to Consumer, PtoC)領域において「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を実現するプロフェッショナルカンパニー。ブランド、グッズ、ライセンス、デジタルコンテンツ等の多様なモノづくりと、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開。

設立 ：2021年6月

代表者 ：代表取締役社長 妹尾 眞治/代表取締役副社長 大道 友樹

所在地 ：東京都港区赤坂9丁目７番１号 ミッドタウン・タワー28階

株主 ：UUUM株式会社(100％出資連結子会社)

事業内容 ：P2C事業、オリジナルグッズ事業、ライセンス事業、EC運営事業

HP : https://p2cstudio.com/