EmpowerX、SUPER STUDIOのエンタープライズ市場開拓を目的とした支援プロジェクトを開始

クライアントの事業成長に営業支援で伴走する株式会社EmpowerX（本社：東京都品川区、代表取締役：大野 将也、以下、EmpowerX）は、統合コマースプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIOのエンタープライズ領域における市場開拓を目的とした支援プロジェクトを開始したことをお知らせします。

背景

EmpowerXは、成功へ導く戦略構築力を強みに、様々な企業の事業成長において伴走する営業支援で伴走しています。一方SUPER STUDIOは、統合コマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供を通じて、あらゆるコマース事業者の事業成長を支援しています。近年では、「ecforce」のさらなる事業成長を目指し、特にエンタープライズ領域における課題解決や支援拡大に向けて注力しています。

このような背景を受け、このたびEmpowerXは、SUPER STUDIOのエンタープライズ市場の本格的な開拓に向け、迅速かつ再現性の高い戦略策定と組織体制の強化を目的に支援を開始することとなりました。今後は、当社のAMB戦略を軸に、「ecforce」の認知拡大および導入加速を推進し、エンタープライズ領域における市場開拓に向けて伴走してまいります。

支援概要

EmpowerXが得意とするABM戦略を軸に、商談機会の設計からアプローチ、売上に直結する商談の作成など、一連のプロセスを伴走しながら支援します。

今後の展望

本プロジェクトは、SUPER STUDIOが提供する「ecforce」の認知拡大と導入を加速させ、エンタープライズ領域における市場開拓を目指す取り組みです。EmpowerXはこれらの取り組みを通じて、SUPER STUDIOとエンタープライズ企業との長期的な関係構築を支援してまいります。

EmpowerX 代表取締役 大野のコメント

この度、SUPER STUDIO様との取り組みを通じて、エンタープライズ市場における新たな挑戦をご一緒できることを大変光栄に感じています。

私たちは、単なる”営業代行”ではなく、お客様のビジネスや想いに深く向き合い、お客様の「代表」として信頼される存在であることにこだわりを持ち、事業をして参りました。本プロジェクトにおいても、SUPER STUDIO様のビジョンや事業の強みをしっかりと理解し、その価値を必要とする企業へ誠実に届けていけるよう、責任をもって伴走してまいります。

EmpowerXは、今後も「営業の力」で事業成長に貢献し、世の中をEmpowermentするというミッションのもと、挑戦を続けてまいります。

統合コマースプラットフォーム「ecforce」について

ecforceは、コマースDX実現に向け、マーケティングや販売チャネルの強化、アジャイルなデータ活用を可能にする統合コマースプラットフォームです。販売チャネルの構築・強化からデータの取得・統合管理・分析・活用まで、コマースビジネスに特化した様々なプロダクトを提供しています。コマースビジネス全体を最適化することを目指し、お客様のビジネスに合わせて事業を成長させるための基盤を構築します。これにより、「コト、モノにかかわる全ての人々の顧客体験を最大化する」というSUPER STUDIOのミッションを実現します。

https://ec-force.com/

SUPER STUDIO 会社概要

会社名：株式会社SUPER STUDIO

代表者：代表取締役社長 CEO 林 紘祐

所在地：東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F

設立：2014年12月

URL：https://super-studio.jp/

EmpowerX 会社概要

株式会社EmpowerXは「世の中をEmpowermentする」をミッションに掲げ、クライアントの事業成長に営業支援で伴走する営業支援企業です。営業現場で培われた専門性と事業全体を俯瞰し成功へ導く戦略構築力を強みに、売上に直結する質の高い商談機会を創出・拡大しています。戦略策定から現場での実行までをハンズオンで支援し、クライアント企業の事業成長を実現しています。

会社名：株式会社EmpowerX

代表者：代表取締役 大野将也

所在地：東京都品川区東五反田2丁目9-5 サウスウィング東五反田4階

設立：2022年11月

URL：https://empowerx.co.jp/