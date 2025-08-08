「メイベリン SPステイ ルミマット ファンデーション」×韓国メイクアップサロンYU1L　コラボ企画始動！８月９日からキャンペーンスタート！

株式会社シルキースタイル

株式会社シルキースタイル（本社：東京都港区 代表取締役：山田奈央子・上田美央）韓国メイクアップサロンYU1Lでは、この度「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」とのコラボを8月9日（土）より行います。

韓国メイクアップサロンYU1Lとは？

韓国にて数々の有名アーティストやアイドル、俳優のメイクアップを手掛けてきたプロメイクアップアーティストがプロデュース。

渡韓せずに本格的な数々の有名韓国女優やアイドルを手がけてきたトップメークアップアーティストによる施術が受けられます。また、韓国の有名サロンJOY187の提携店でもあり、アシスタントの教育を本場の韓国でも行っている本格韓国メイクアップサロンです。

「SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」とは？

30時間。*1超うす膜が、ぴたっと密着

軽い微粒子が薄膜を作り、スーッと伸びて肌と一体化するように密着するリアルスキンフィルム処方を採用し、時間が経っても崩れにくい。それなのに、心地よさがつづく。

毛穴レス*2で、透明感のある肌*2へ

薄膜なのに毛穴・くすみもぼかし*3、きめ細かく透けるような肌*3へ。

※*1メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。*2メイクアップ効果により毛穴をカバーすること*3メイクアップ効果による

製品名： メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション （SPF12 PA+++）全8色

新色： N01 、C05

発売日：PLAZA先行発売：2025年8月2日（土）

全国発売：2025年8月30日（土）

価格 ：各2,720円（税抜）

▌MAYBELLINE NEW YORK ブランドサイト：https://www.maybelline.co.jp/

▌MAYBELLINE NEW YORK公式X：https://x.com/LoveMaybelline

１、TikTok 美容系クリエイター華世さん×ルミマット×YU1L

kayodoll華世美容系クリエイター 華世さん

今回ルミマットを使用した韓国メイクアップをYU1Lにて体験いただきました！

崩れにくいベースメイクを中心に、ブランドアンバサダーである

aespa NingNingのメイクをイメージ！

30時間崩れない滝汗でも崩れないを体験メイク動画はこちらから

【TikTok(https://www.tiktok.com/@_kayodoll_/video/7535395262630546695)】

２，8月9日（土）～ルミマットのサンプルプレゼントキャンペーン

韓国メイクアップサロンYU1Lにご来店のお客様にルミマットのサンプルをプレゼント♪

aespa NingNingリーフレット付き！

※無くなり次第終了となります

ご予約は公式LINE(https://lin.ee/Npe4Krh)もしくはホットペッパービューティー(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000739778/)より！

店名：韓国メイクアップサロン YU1L（ユイル）

所在地：東京都港区浜松町2-13-12 Rise Wellビル 3F

アクセス：JR山手線浜松町駅金杉橋口から徒歩2分

都営大江戸線大門駅から徒歩5分

公式サイト：http://www.yu1l.jp/

公式Twitter：https://twitter.com/yu1l_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/yu1l_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCz6S5Tn-6OxmdZQzRYBGl0g

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yu1l_official

■企業情報

MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）について

世界最大の仏化粧品会社ロレアルグループ（本社:パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界120カ国以上で展開する世界ナンバーワンのコスメティックブランド。

1914年、NY生まれ。ニューヨークのスタイルと遊び心。 カワイイもカッコイイも、なりたい自分を思いのままに表現することができるメイクを提案。女性の強さを最大限に引き出し、そして保守的ではなく革新的。あふれるほどの可能性を、あなたのメイクアップに。

2020年には、世界中で不安やうつを抱える人たちをサポートするプログラム「Brave Together」を開始。「Brave Together」は、悩みを抱える人たちに1対1のサポート、研修プログム「Brave Talk」など、メンタルヘルスについての偏見をなくすため様々なプログラムを提供しており、今後5年間で世界および地域の団体に1,000万ドルを寄付することを約束している。詳細については、www.maybelline.comまたは www.maybelline.com/bravetogether.comをご覧ください。

株式会社シルキースタイルについて

シルキースタイルは、“輝く女性を応援したい” “女性を美しくするお手伝いがしたい”という思いで、創業以来（2006年）女性特有のお悩みを解決する商品を企画・開発や、トレンドである韓国メイクアップサロンを運営しております。

会社名：株式会社シルキースタイル

代表者：山田奈央子 上田美央

所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町 2-13-12 RiseWell ビル3階

事業内容：フェムテック商品の企画・開発・販売 / 韓国メイクアップサロンの運営/ 韓国メイクアップ商品の企画・開発・販売

●上記リリース&イベントへのお問い合わせ

担当：上田・的場 TEL：03-5401-3031 MAIL：info@silky-style.com