Neuspectiveが、神戸市のAIプロダクト開発支援プログラム「SET SAIL!」に採択
株式会社Neuspective
本市では、神戸経済の持続的成長を目指すため、スタートアップのエコシステム形成に取り組んでいます。
株式会社Neuspective
AIで放射線科読影DXを進める株式会社Neuspective(https://neuspective.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 武田康宏、以下「Neuspective」）は、神戸市のAIプロダクト開発支援プログラム「SET SAIL!」に採択されました。
（神戸市プレスリリースより）
本市では、神戸経済の持続的成長を目指すため、スタートアップのエコシステム形成に取り組んでいます。
このたび、世界規模で成長が見込まれる市場分野である「AI」分野のスタートアップ創出事業「SET SAIL!」の参加者募集を行い、57件の中から今年度支援を実施する8件の採択プロジェクトを決定しましたので、お知らせします。
本事業では、AIが実装されたサービスのプロトタイプ開発までを一気通貫で支援し、世の中へ新たな価値提供を行う事業の立ち上げを行います。
神戸市のプレスリリースはこちら：
https://www.city.kobe.lg.jp/a14333/237904461801.html
採択プロジェクト名: 医療現場での読影レポーティングチェックシステムの開発
今回の採択を受け、現場に根ざした放射線科読影プロダクト開発を一層邁進してまいります。
【本件に関するお問合せ】
株式会社Neuspective
担当者名：代表取締役CEO 武田 康宏
お問合せ先： https://forms.gle/grJgEtefqCR3TN3W9