【Belkin】TOKAI モバイルショップ マークイズ静岡店においてApple 関連商品のグローバルブランド「Belkin」社商品の取り扱い開始

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、MVNOサービス「LIBMO（リブモ）」および「ソフトバンク」携帯電話の取扱店であるTOKAIモバイルショップ マークイズ静岡店において、Belkin製品の取り扱いが開始することをお知らせいたします。

モバイルショップにおける展開としては日本初*1となる「Belkin Store」の設置により、ご来店のお客様にBelkin社の製品を実際に手に取って体験していただけます。

※1 家電量販店等のアクセサリーコーナー以外でBelkin 社専用ブースを設け「Belkin Store」としての展開は日本初となります。

【概要】

取扱商品：Belkin 社製スマホ用ワイヤレス充電器、ケーブル、モバイルバッテリー、ケース、ストラップ等（ディズニー限定モデルを含む）

取扱開始日：2025 年8 月8 日（金）

対象店舗：

TOKAI モバイルショップ マークイズ静岡店（静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS 静岡3F）

TOKAI モバイルショップの店舗情報は以下Web サイトをご覧ください。

https://www.mb.tokai.jp/shop/

■TOKAI モバイルショップについて

2025 年7 月現在、当社ではLIBMO、ソフトバンクおよびワイモバイルを取り扱うTOKAI モバイルショップ（10 店）、ソフトバンク、ワイモバイルを取り扱うソフトバンクショップ（4 店）、またiPhone、Android 端末の対面修理を担うiCracked Store（7 店）を運営しております。

TOKAI モバイルショップは店頭においてお客様と向き合いながらスマホやブロードバンドの最適な料金プラン・端末選びのご提案に加え、より多くのお客様にご利用いただけるようスマホの設定サポートやご自宅のWi-Fi 設定サポートを行うことで、お客様一人ひとりのニーズに合わせたサービスを展開しております。

＜Belkinについて＞

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan公式ウェブサイト：http://www.belkin.com/jp/

Facebook：https://www.facebook.com/belkin.japan

Instagram：https://www.instagram.com/belkin_jpofficial/

Twitter：https://twitter.com/BelkinJP