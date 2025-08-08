日本最大級の美容医療イベント「Beauty & Medical Collection 2025」に自費研株式会社が共催企業として参画

ユニオンテック株式会社

Beauty & Medical Collection運営事務局（以下、BMC事務局）は、2025年11月2日（日）に渋谷ヒカリエ（ヒカリエホール）にて開催する美容医療イベント「Beauty & Medical Collection 2025」において、自費研株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 威人、以下「自費研」）が共催企業として参画することをお知らせいたします。この度の参画により、ユニオンテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大川祐介 以下ユニオンテック）とトリビュー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：⽑迪 以下トリビュー）、自費研の3社が本イベントを共同で開催する運びとなりました。

特設サイト：https://beautymedical-collection.union-tec.jp/

初開催となる本イベントは、有名美容家やインフルエンサー、業界を代表するドクターによる美容医療の理解を深めるトークショー「Beauty Session ～キレイの作戦会議～」や20件のクリニックが集まる「ドクターに直接聞ける！無料相談ルーム」など、最新の美容医療技術や施術方法など、「知りたかったこと」「やってみたかったこと」を実際に体験できる機会となっています。来場いただいた皆様が美容医療をより身近に感じ、“理想の自分”に近づくための一歩を踏み出せるよう、自分に合った美容法や施術、クリニックと出会える場を提供します。

今回、参画が決定した自費研は、美容医療・自費診療領域に特化した経営情報メディア「自費研online」や、業界を牽引する医師や経営者が集う「自費研フェスティバル」などを通じて、医療従事者やクリニック経営者に対する多角的な支援を行っています。

この度、2025年11月1日(土)～3日(月・祝)に自費研が開催する、自費研フェスティバル2025『自費診療の未来地図～Innovation～』において、「Beauty & Medical Collection 2025」の会場内の様子がオンライン中継されることになりました。美容や医療をテーマにした「Beauty & Medical Collection 2025」と、自費診療に特化した、自費研フェスティバル2025『自費診療の未来地図～Innovation～』が連携することで、美容医療業界を大きく盛り上げていきます。

■代表者コメント

・自費研株式会社 代表取締役 / 佐々木 威人

今回、Beauty & Medical Collection 2025の参画を通じて、より多くの来場者や関係者と共有できることを心よりうれしく思っております。自費研はこれまで、美容医療に関わる医師や経営者、スタッフの皆様に向けて多角的な学びと交流の場を提供してまいりました。本イベントを通じて、美容医療の「今」と「これから」に触れていただき、より多くの方が自分に合った医療と出会うきっかけとなればと願っております。

■自費研フェスティバル2025について

日時：2025年11月1日(土)～3日(月・祝)

主催：一般社団法人 日本顎顔面美容医療協会

運営：自費研株式会社

自費研フェスティバル2025特設サイト：https://jihiken-fes.jp/

■自費研株式会社

代表者：代表取締役 佐々木 威人

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-5 ラウンドクロス新宿5丁目ビル5F

事業内容：「自費研online」の運営、「自費研フェスティバル」の開催、「自費研+（plus）」の発行など

ホームページ：https://jihiken.co.jp/

自費研online：https://jihiken.jp/

■Beauty & Medical Collection 2025開催概要

開催日：2025年11月2日（日）

場所：渋谷ヒカリエ９F ホールA / ホールB

特設サイト：https://beautymedical-collection.union-tec.jp/

コンテンツ：

業界を代表するドクターによる美容医療の理解を深めるトークショー「Beauty Session ～キレイの作戦会議～」

20件のクリニックが集まる「ドクターに直接聞ける！無料相談ルーム」

アワード企画

※各出演者やトークショーの詳細につきましては、確定次第発表いたします。

主催：ユニオンテック株式会社

共催：株式会社トリビュー、自費研株式会社

最新情報は、随時SNS（Instagram、X）で発信します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/beautymedical_collection

公式X：https://x.com/bmcpr_jp

＜スポンサーシップについて＞

本イベントのスポンサーシップを募集いたします。本イベントに関する運営支援、スポンサーとしてご参加を希望される企業様、団体様は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://beautymedical-collection.union-tec.jp/contacts_sponsors/

＜運営事務局について＞

美容クリニックを含む、オフィスや商業施設を中心とした空間づくりをワンストップで行うユニオンテック株式会社と、美容医療の口コミ・予約アプリ「トリビュー」を運営する株式会社トリビュー、美容医療・自費診療領域に特化した経営情報メディア「自費研online」などを運営する自費研株式会社が共同主催し、Beauty & Medical Collection事務局を運営しています。