株式会社サンクユー、FAX・手入力に依存した受注業務を劇的改善｜EC化・自動化の具体手法を公開
2025年8月8日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、受発注業務の現場で日常化しているアナログプロセスを、EC化・自動化によって段階的に最適化する方法を体系的にまとめたコラム「アナログ受注からの脱却方法とは？EC化・自動化の実例とステップ 2025年最新版」を公開しました。
■ アナログ受注が抱える5つの致命的課題”
１．転記・再入力の手間とミスが頻発
２．紙・Excelが散在し、情報共有が困難
３．特定担当者への業務偏重・属人化
４．顧客対応の遅れが信頼ダウンに
５．出荷・在庫管理システムとの連携不能による業務断絶
■ アナログ依存を断ち切る、3つの実践アプローチ
・OCRによる紙→デジタル変換：手入力を大幅省力
・RPAによる受注作業の自動化：既存フローを壊さず効率改善
・BtoB-EC導入による業務自体のデジタル化：受注環境をWeb化し業務効率と顧客体験を両立
■ 現場に寄り添う「段階的脱却ロードマップ」
・STEP1：現場フローの可視化で課題を明確化
・STEP2：OCRやRPAなどから小さく着手し成果を積み上げ
・STEP3：最終的にBtoB-ECによる受注完結を目指す戦略的展開
■ こんな企業さまにおすすめ
・受発注業務のアナログ依存をなんとかしたい
・ミス・残業・属人化など現場負荷を減らしたい人事・業務担当者
・DX化を提案しても現場の理解が得られない企業
・EC構築だけでなく「現場に根付く仕組み化」を実現したい企業
サンクユーでは、「業務を止めず、現場とともに進める」受注DX支援を提供しています。
自社の現状ヒアリングから、最適なロードマップ策定・段階的導入をご提案可能です。
お気軽にご相談ください。
■ コラム記事URL
アナログ受注からの脱却方法とは？EC化・自動化の実例とステップ 2025年最新版
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/how_to_break_away_from_analog_orders/
■ 株式会社サンクユーについて
株式会社サンクユーは、売れるWEBサイトの制作が得意な東京都品川区のWEB制作会社です。
サイトの目的とターゲットに最適なデザイン・機能をご提案することで、結果が出るサイトを制作いたします。
顧客視点での提案・企画、そして高い技術力によって顧客満足度の高いサービスを提供しております。
■ お問い合わせ
「FAX注文のDX化」や「段階的な受注業務改善」について、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
