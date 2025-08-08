「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５」開催

Sansan株式会社

Sansan株式会社が特別協賛する「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５」が、2025年8月28日（木）から31日（日）の4日間、福岡県糸島市の芥屋ゴルフ倶楽部で開催されます。本大会では、選手とのデジタル名刺交換や、植樹につながるパターチャレンジ、ピックルボール体験など、どなたでも楽しめる多彩なコンテンツをご用意しています。

さらに、同時期に開催される「PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025」（会場：糸島運動公園／入場無料）と連動し、抽選企画やシャトルバスの運行などを通じて、ふたつのスポーツを横断する夏の体験を提供します。

■本大会での取り組み

当社は、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、当社が提供するDXサービスやイベントからビジネスの出会いを生み、イノベーションを起こすことを目指しています。ゴルフは、ビジネスのコミュニケーションにおいて大きな役割を担うスポーツであり、新たなビジネスの出会いの機会をつくるべく、本大会に5年連続で特別協賛しています（※1）。

・選手とのデジタル名刺交換

大会期間中、名刺アプリ「Eight」を通じて一部の出場選手とデジタル名刺交換ができる体験を提供します。ご自身の名刺を「Eight」に登録するだけで、会場内の選手パネルに表示されたQRコードを読み取ることで参加可能です。

テレビ放送やYouTubeライブ配信をご覧の方も、画面に表示されるQRコードやURLから特設サイト（※2）にアクセスすることで、同様に選手の名刺画像やプロフィールを受け取ることができます（※3）。

対象選手（敬称略・順不同）：

石川 遼

金谷 拓実

香妻 陣一朗

河本 力

生源寺 龍憲

宋 永漢

蟬川 泰果

堀川 未来夢

また、選手1名以上と名刺交換をした方の中から、抽選で特別なプレゼントが当たるキャンペーンも実施します（※4）。

・3.3ヤードパターチャレンジ

特別協賛社ブースでは、当社が行う地域社会・NPO・従業員と取り組むサステナビリティ活動「NEXT」の一環である植樹活動「Scan for Trees」と連携した3.3ヤードパターチャレンジ企画を用意しています。成功数に応じて記念品をプレゼントするほか、33回成功するごとに1本、九州の被災地等へ植樹を行います。

・ピックルボール体験ブース

Sansanが普及を後押しするスポーツ「ピックルボール」の体験ブースを展開します。ミニコートでのピックルボール体験や、オリジナルうちわやタオルが当たるストラックアウトなど、どなたでも参加できるコンテンツをご用意します。

3.3ヤードパターチャレンジとピックルボール体験ブースにご参加いただいた方には、PPA会場でご利用いただける抽選券を配布します。

■PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025との連携施策

「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５」と「PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025」は連動し、ゴルフとピックルボールという異なるスポーツを軸に、夏の福岡を彩る体験型イベントを展開します。両大会を横断して楽しめる多彩なコンテンツを通じて、「Sansan Summer Festival 2025」としての一体感を創出します。 KBC会場のSansanブースで体験企画にご参加いただいた方には、PPA会場で実施される「真夏の大抽選会」への参加フライヤーを配布。PPA会場では、ガラポンを回してオリジナルグッズなどが当たる抽選をお楽しみいただけます（景品は数量限定、なくなり次第終了）。 さらに、KBC会場では招待客向けに、PPA会場では一般来場者向けに「阿波おどり」の披露も予定。スポーツと文化が融合した夏のひとときを、2会場を結ぶシャトルバスとともに、誰もが気軽に行き来できる導線でご体験いただけます。

■GDOコラボキャンペーンについて

「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント２０２５」の開催を記念して、ゴルフダイジェスト・オンラインとのコラボレーションによる各種キャンペーンを実施します。中でも「クイズキャンペーン」では、2025年12月まで毎月異なるクイズとアンケートに回答いただいた方の中から抽選で最新のドライバーをプレゼントします。さらに、8月はSNS投稿キャンペーンも実施しています。ゴルフの練習風景に指定のハッシュタグを付けて投稿していただいた方の中から、抽選で追加の賞品をプレゼントします。ぜひご参加ください。 キャンペーン詳細は、以下の特設サイトをご覧ください。

特設サイトhttps://www.golfdigest.co.jp/special/sansan/2025/index.html

■「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５」開催概要

大会名称：Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５

期間：2025年8月28日（木）～31日（日）

会場：芥屋ゴルフ倶楽部（福岡県糸島市志摩芥屋1-1）

主催：九州朝日放送株式会社

主管：一般社団法人日本ゴルフツアー機構

特別協賛：Sansan株式会社

サイト：https://kbc.co.jp/augusta/

※大会の詳細やチケット情報は、上記サイトで随時公開します。



大会スケジュール：

8月28日（木） 1ラウンド（予選ラウンド） 7:20スタート予定

8月29日（金） 2ラウンド（予選ラウンド） 7:20スタート予定

8月30日（土） 3ラウンド（決勝ラウンド） 8:40スタート予定

8月31日（日） ファイナルラウンド（決勝ラウンド） 8:40スタート予定

■「PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025」開催概要

大会名称：PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025

日時：2025年8月26日（火）～31日（日）

場所：糸島市運動公園（福岡県）

・コート：メインアリーナ、サブアリーナを使用（空調完備）

・サーフェス：ピックルボール専用マット（PickleRoll）を使用予定

主催：Sansan株式会社

協賛：三井不動産株式会社 / 株式会社ティップネス /アオヤマスポーツ

公認：United Pickleball Association Asia Pte. Ltd.

大会運営：株式会社ピックルボールワン

後援：KBC/ 株式会社合人社計画研究所 /PJF（一般財団法人ピックルボール日本連盟）

協力：一般社団法人日本ピックルボール協会 /

NPO法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会 /

柔道整復師会協同組合

出場枠：1368名（予定）

賞金総額：約1000万円（70,000USD）

サイト：https://jp.corp-sansan.com/event/pickleball-fukuoka2025/

※1：Sansan株式会社「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５」に5年連続で特別協賛

～ゴルフを通じたビジネスの出会いを後押し～（2025年4月8日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0408_2.html

※2：特設サイトは準備ができ次第、公式サイト内に公開します。

※3：期間終了後に、選手のEightアカウントは削除されます。

※4：プレゼントキャンペーンの当選者の発表は賞品発送をもって代えさせていただきます。

*YouTubeは、Google LLC の商標または登録商標です。

*QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、AI契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億3百万円（2025年5月31日時点）

事業内容：働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/