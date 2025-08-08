国内初、公募投信によるTPM上場企業への投資を実行

fundnote株式会社

独立系運用会社であるfundnote株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺克真 以下、当社）は、日本取引所グループが運営するTOKYO PRO Market（以下「TPM」）に上場する【BABY JOB株式会社】（証券コード：293A）に対し、当社が運用する公募投資信託『fundnoteIPOクロスオーバーファンド（愛称：匠のファンド あけぼの）』を通じて、投資を実行いたしました。

これは日本国内で初めて、公募投信がTPM上場企業に投資を行った事例となります。





また、本件に関連し、BABY JOB代表取締役 上野公嗣氏と当社取締役CIO ファンドマネージャー川合直也による特別対談記事を本日公開いたしました。両者が、子育て支援インフラとしての成長戦略や、資本政策、市場の可能性について語っています。

対談記事はこちら：

https://www.fundnote.co.jp/column/2025/08/07/11575/

■TPM上場企業への初の公募投信出資



TPMは、柔軟な上場基準により、成長ステージにある企業にとっての「登竜門」として機能していますが、これまで機関投資家の資金流入は限定的で、公募投信による出資の前例はありませんでした。

当社では、日本の資本市場の健全な発展にはTPM市場の活性化が不可欠と考えており、本投資がその第一歩となることを目指しております。

今後も成長性の高い企業へのリスクマネー供給を通じて、エコシステムの構築と投資家利益の最大化を両立してまいります。

■ クロスオーバー戦略の実践



本件は、上場株と未上場株を横断的に投資対象とする「クロスオーバー戦略」に基づき、fundnoteが運用する公募投信『匠のファンド あけぼの』における初のクロスオーバー投資です。

未上場期やTPM上場期から成長を支援し、上場後も長期的に企業価値向上をともに目指すパートナーとして、将来的なグロース市場への鞍替え（市場変更）を視野に、引き続き資金的・非資金的なサポートを行ってまいります。

■ 対談動画も公開中！

【日本初】公募投信からTPM上場企業へ直接投資！資金調達の舞台裏｜fundnote × BABY JOB

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nh-ML_2rTf8 ]

https://youtu.be/nh-ML_2rTf8?si=_3OGE_Y26kpVeZfg

■ 「匠のファンド あけぼの」について

投資対象：IPO後5年以内の中小型成長株、および2年以内に上場を目指すレイトステージの未上場企業

詳細ページ：https://www.fundnote.co.jp/fund/akebono/

会社概要

会社名： fundnote株式会社

設立： 2021年8月

代表取締役社長： 渡辺克真

資本金： 140百万円（2025年6月19日 時点）

事業内容： ・投資運用業・第二種金融商品取引業

・適格機関投資家等特例業務

登録免許等： 関東財務局（金商）第3413号

加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 加入



金商法に基づく表示等はこちらhttps://www.fundnote.co.jp/risk/

※本資料では個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。