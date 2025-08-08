8月18日（月）から東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）で、初めてご利用の方にもおすすめの入館割引やお得な入館プランを提供『スパ ラクーア 超お得キャンペーン』開催
東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア(文京区春日1-1-1 ラクーアビル5～9F)では、2025年8月18日（月）～10月5日（日）の期間、スパ ラクーアをお得にご利用いただけるイベント『スパ ラクーア 超お得キャンペーン』を開催します。
期間中、スパ ラクーアの公式Instagramをフォローし画面をご提示いただくと入館料が600円引きになります。また、スパ入館料に、岩盤浴室や休憩スペースが揃うヒーリング バーデの利用や、エステ&リラクゼーションメニューの体験がセットになったお得な期間限定の入館プランを用意します。まだスパ ラクーアをご利用いただいたことがない方も、この機会にぜひ心とからだを開放するリラクゼーション時間をお楽しみください。
【イベント概要】
◎タイトル：スパ ラクーア 超お得キャンペーン
◎期間：2025年8月18日（月）～10月5日（日）
◎場所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア
◎URL：https://www.laqua.jp/spa/
◎お客様からのお問い合わせ先：スパ ラクーア フロント（ラクーアビル6F） TEL.03-3817-4173
◎主な内容：
■フォローするだけ 「Instagram提示割」 ※全日対象
期間中、スパ ラクーアの公式Instagramをフォローし、フォロー画面をスパ ラクーア フロントにご提示いただくと、入館料が600円引きになります。
■東京ドームシティアプリ（無料）でお得！期間限定入館プラン
1.【ベーシック料金設定日限定】 スパ ラクーアを大満喫！「まるごとプラン」
プラン内容：入館料＋ヒーリング バーデ利用料＋1ドリンク（館内の飲食店舗で800円まで利用可能）対象日：期間中のベーシック料金設定日＜土日祝日、および9月22日（月）を除く平日＞
料金：3,900円
※通常お一人様最大5,400円（ベーシック料金3,500円＋ヒーリング バーデ1,100円＋1ドリンク最大800円）
受付時間：11:00～19:00（スパ ラクーア フロント）
２.【ベーシック料金設定日・C料金設定日（一部）限定】 いつもの夜を非日常に。「ナイトプラン」
プラン内容：入館料＋ヒーリング バーデ利用料
対象日：期間中のベーシック料金設定日＜土日祝日、および9月22日（月）を除く平日＞、C料金設定日＜8月24日（日）、8月31日（日）、9月7日（日）、9月15日（月・祝）、9月23日（火・祝）、9月28日（日）、10月5日（日）＞
料金：3,200円
※ベーシック料金設定日の場合 通常お一人様4,600円（ベーシック料金3,500円＋ヒーリング バーデ1,100円）、C料金設定日の場合 通常お一人様5,600円（C料金4,500円＋ヒーリング バーデ1,100円）
受付時間：19:00～22:30（スパ ラクーア フロント）
３.キレイになってさらにお得！「エステプラン」 ※全日対象
期間中、エステ&リラクゼーション店舗でいずれかのメニューをご利用いただくと、お会計総額（税込）から2,000円を割引します。
※ご利用には東京ドームシティアプリ（無料）のダウンロードが必要です。
（東京ドームシティアプリ利用ガイド https://www.tokyo-dome.co.jp/app/）
※各セットプランのご利用は、期間内で1回のみとなります。プランの併用はできません。
※回数券利用や、他のクーポンとの併用はできません。
※深夜1時～6時在館の場合は、別途、深夜割増料が必要です。
※入館料は日にちにより異なります。詳細は公式ホームページ内のカレンダー表記料金をご参照ください。
＜「サボリーノ」10周年記念×スパ ラクーア コラボ企画を実施＞
スパ ラクーアでは、『スパ ラクーア 超お得キャンペーン～スパ ラクーアデビューするなら今！～』の期間中、BCLカンパニーが提供するタイパコスメ「サボリーノ」の10周年を記念し、コラボ企画を実施します。
●「エステプラン」の利用で「サボリーノ 目ざまシート N(1枚入り、朝用マスク)」をプレゼント
期間中、「エステプラン」の利用者全員に、「サボリーノ 目ざまシート N(1枚入り、朝用マスク)」をプレゼントします。
●「まるごとプラン」の利用で「サボリーノ メガショット 夜用白玉美容マスク（7枚入り、夜用マスク）」をプレゼント
8月18日（月）～22日（金）の5日間、「まるごとプラン」をフロントにて申込みいただいた方、各日先着20名様（合計100名様）に「サボリーノ メガショット 夜用白玉美容マスク（7枚入り、夜用マスク）」をプレゼントします。
●パウダーコーナーに「サボリーノ メガショットシリーズ」を設置
期間中、女性パウダーコーナーに「サボリーノ メガショットシリーズ」（シートマスク）を設置。特別なスキンケア体験を楽しめます。
※画像はイメージ。
※記載の価格は全て税込み。
※会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページ（https://www.laqua.jp/spa/）をご確認ください。
【施設概要】
◎施設名：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）
◎営業時間：11:00～翌9:00
◎入館料：18歳以上 3,500円～／6～17歳 3,200円～
※入館料は来館日により異なります。
※深夜割増料（深夜1時～6時在館） 2,500円
※ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円
※入館規約をご確認の上、ご来館ください
◎休館日：不定休
