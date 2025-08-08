福岡・大名の美容室で“しあわせのシャンプー体験”──クロカミ研究所、プロエイジング＆ヘッドビューティの体感イベントを開催！

株式会社nijito

ヘッドビューティブランド「haru」を展開する株式会社nijito（本社：東京都港区）は、「プロエイジング」と「ヘッドビューティ」という価値観を社会に広げる取り組みの一環として、クロカミ研究所主催の体験イベントを開催いたします。

2025年8月26日（火）、福岡市中央区大名の美容室「SEEK HAIR DESIGN 天神」にて、“髪を洗う時間”を通じて自分らしさと向き合う『ヘッドビューティ体験会』を3部制（10:00／13:30／16:00）で実施いたします。

■ 背景｜福岡の女性が感じている「髪を洗う＝しあわせ」な時間

クロカミ研究所では、先日発表した全国800名（うち福岡300名）を対象とした調査で、「シャンプー後に幸福感を感じる」と答えた女性が8割を超える結果が得られました（*１）。なかでも福岡の女性は、「美容室でのシャンプー満足度が高い」「洗髪後にリラックスできる」といった回答が目立ち、“洗う時間”を心のケアとして大切にしていることが浮き彫りになりました。

今回のイベントは、こうした福岡の美容文化や意識の高さに着目し、クロカミ研究所が“しあわせのシャンプー体験”を実際に体感できる機会として企画したものです。

（*１）調査リリースはこちら（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000032924.html）

■ イベント概要

日 時：2025年8月26日（火）10時より

時間帯：3部制（10:00～／13:30～／16:00～）

※事前調整制のため、状況により変更となる場合がございます。

会 場：SEEK HAIR DESIGN 天神(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000497049/)

住 所：福岡県福岡市中央区大名１丁目３-４１プリオ大名６F

内 容：kurokamiスカルプ（haruシャンプー）を使用したプロによるシャンプー体験。クロカミ研究

所からのメッセージ共有など

SEEK HAIR DESIGN 天神

～* 体験の先にあるもの 髪を整えることで、心も整う *～

シャンプーは髪を洗うだけではなく、自分の気持ちを切り替える時間でもあります。

クロカミ研究所では、今回のイベントを通じて、ヘアケアと心のケアをつなぐ “ヘッドビューティ”という新しいセルフケアのあり方を提案します。

●クロカミ研究所について

クロカミ研究所は、プロエイジングとヘッドビューティの考え方を、体験・調査・発信の3つの機能を通じて社会に広げていくことを目的とした取り組みです。 “整えるのは、髪ではなく、わたし自身”という視点から、スカルプケアを悩みの対処ではなく、前向きな習慣として提案します。 自分らしい美しさと向き合う新しいセルフケアのスタンダードを発信していきます。

【概 要】

クロカミ研究所（株式会社nijito内）

福岡県福岡市中央区天神3丁目4-5 ピエトロビル6F

TEL：092-713-5778 FAX：092-400-0848

MAIL：info_lab@kurokami-lab.jp

URL：https://nijito.jp