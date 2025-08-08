オールマイティ・スモールEV「INSTER（インスター）」にアクティブスタイルの新グレードを追加！「INSTER Cross（インスタークロス）」を8月8日より先行予約開始！

Hyundai Mobility Japan 株式会社- 専用バンパーやルーフバスケットなどのタフなエクステリアと、内外装にCross専用カラーを採用- 先行予約者限定で、Hyundai Assurance ProgramのHealth Careを5年まで延長、またはアウトドアセットのどちらかを選べる特典付き- さらに、秋の行楽シーズンまでに納車可能なファーストデリバリー25台をご用意- 9月10日（水）より本発売！

Hyundai Mobility Japan株式会社（神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：七五三木敏幸、以下ヒョンデ）は、オールマイティ・スモールEV「INSTER（インスター）」にアウトドアテイストのアクティブグレード「INSTER Cross（インスタークロス）」を新設定、先行予約を2025年8月8日（金）より開始いたします。今般設定するINSTER Cross（インスター・クロス）は、タフで存在感のあるアクティブなデザインに仕上げ、INSTERの持つ高い実用性はそのままに、冒険心（アドベンチャーマインド）を持つお客様のニーズにもお応えします。

先行予約ページ：https://www.hyundai.com/jp/preorder/inster-cross(https://www.hyundai.com/jp/preorder/inster-cross)

■冒険心をかき立てるエクステリア＆インテリアデザインとカラー

「INSTER Cross」は、専用デザインの前後バンパーとサイドシルプロテクター、17インチアルミホイールを採用。さらに大型ルーフバスケットを装備することで、アクティブグレードらしいアピアランスとアウトドアシーンに必要な大型グッズを満載できる実用性を確保しました。

エクスエリアカラーには「INSTER Cross」専用色となる「アマゾナスグリーンマット」「ダスクブルーマット」「アンブリーチドアイボリー」を含む全5色のカラーをご用意しました。

インテリアカラーには、スタンダードなブラックモノトーンに加え、個性をさらに際立たせるグレーとカーキのコンビネーションシートにライムイエローのアクセントをあしらったユニークな「ダークグレーライトカーキ」が選択可能です。

■充電ストレスから解放される高効率バッテリーを搭載

高効率バッテリーシステムを搭載し、一充電走行距離393kmを実現、週末のアウトドア活動はもちろん、平日の通勤や買い物といった日常使いでも充電頻度を大幅に軽減します。キャンプ場での電源不安や、アウトドアエリア周辺での充電スポット探しに悩むことなく、お客様それぞれの自由な冒険を満喫できます。

■選べる2つの先行予約特典

先行予約をいただいたお客様には、下記１.、または２.いずれかの特典をご用意しています。

１.INSTER 5年 Health Care

「Hyundai Assurance Program（ヒョンデ・アシュアランス・プログラム、以下HAP）」のHealth Careを通常の3年から5年に延長し、4年目の法定12カ月点検基本料金、5年目の車検基本料金を無料でご提供。充実のアフターサービスで、ご購入後も長く安心してお乗りいただけます。

２.INSTERアウトドアセットをプレゼント

プレミアムネッククッション、オーガナイザー&サイドテーブル、助手席シートバックボードテーブル、折り畳み式チェア、ピクニックマットの5点セットをプレゼント。ご購入後も、お客様それぞれのアウトドアライフを豊かに彩るアイテムをご用意いたします。

■早期納車可能なファーストデリバリー25台について

秋の行楽シーズンにアウトドアを楽しんでいただけるよう、早期納車可能な初回生産車を25台下記の通り先着順にてご用意しております。

【先着15台】

トムボーイカーキ（エクステリアカラー）×ダークグレーライトカーキ（インテリアカラー）

【先着10台】

アンブリーチドアイボリー（エクステリアカラー）×ブラックモノトーン（インテリアカラー）

また、正式発売に先立ちまして、8月8日より「INSTER Cross」の展示をCXC横浜からスタートし、全国をキャラバン予定。オートバックスセブンの独自のアウトドアブランド「Gordon Miller（ゴードンミラー）」グッズも合わせて展示する予定です。

「INSTER Cross（インスタークロス）」に関するより詳しい情報は以下ブランドページをご覧ください。

https://www.hyundai.com/jp/preorder/inster-cross

【主な仕様・特長装備】

【内外装色組み合わせ表】

〇＝標準色 △＝受注生産標準色 ▲＝受注生産有料色（税込132,000円）

【車両本体価格(消費税込)】

3,729,000円

※リサイクル料金、保険料、消費税を除く税金、登録・届出等に伴う費用は含まれません。

Hyundai（ヒョンデ）について

1967年に韓国で設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。ヒョンデは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。

Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.hyundai.com/worldwide/en/