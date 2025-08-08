マレーシア最大級のスマート農業プロジェクトへの気象データサービスの参画、

協業検討に関する覚書を締結

～局地的大雨の予測データを活用した実証実験を開始～



東芝デジタルソリューションズ株式会社（本社：神奈川県川崎市、取締役社長：島田 太郎、以下 当社）は、MyDIGITAL Corporation（本社：マレーシア・クアラルンプール、CEO: エイドリアン・マルセラス、以下MyDIGITAL）およびMuda Agricultural Development Authority（本社：マレーシア・ケダ州・アロースター、GM: ズルキフリ・ビン・ロムリ、以下MADA）と、MADAが進めるマレーシア最大級のスマート農業プロジェクトにおいて、当社の「気象データサービス」の活用可能性を検証する協業検討に関する覚書を締結しました。



近年、日本ではゲリラ豪雨とも呼ばれる予測困難な局地的な大雨が増加傾向にありますが、マレーシアでもスコールと呼ばれる局地的な大雨が多発し、また季節風（モンスーン）の影響による長雨により、さまざまな被害をもたらしています。これらの気象現象による被害を最小限に抑えるため、短時間かつ高精度に局地的な大雨の発生を予測する技術が求められています。

当社は、2023年5月に日本国内向けに、気象レーダから受信した観測データを東芝独自の解析手法で解析し、局地的大雨の兆候や雨量を高精度に予測する「気象データサービス」の提供を開始しました注1。さらに、2024年2月には、マレーシア・デジタル省傘下の政府機関MyDIGITALと本サービスのマレーシアでの活用可能性を検討する協業覚書を締結し注２、降雨予測技術の海外展開の検討を進めてまいりました。今般締結した覚書では、MyDIGITALとMADAと当社で、MADAが進める稲作のスマート農業プロジェクトにおいて、当社の局地的大雨の予測データを活用した実証実験を実施し、その有効性を検証していくことに合意しました。具体的には、マレーシア気象局が持つ気象レーダのデータを当社がリアルタイムに解析することで、局地的大雨の兆候や雨量のデータを生成し、MADAへ状況に応じて、アラートを出します。MADAは本データをもとに、水門の開閉制御により水田への水の流入・流出を制御するなど、稲作への降雨被害軽減へつなげます。



MADAは、マレーシア農業食糧安全省の傘下機関として1972年に設立された政府機関です。マレーシア北部のMuda地域の米の生産性の向上、農業従事者の暮らしの向上や地域経済の発展と社会進出を図ることを目的に、マレーシア最大の農業開発プロジェクトを推進しています。現在マレーシア政府からのファンドを活用して、主要な水田地帯であるMuda地域の稲作産業全体をデジタル技術で支え、スマート農業の実現を目指すプロジェクトを展開しています。



今後MADAと当社は、MyDIGITALの主導の下、実証実験に向けた準備を進め、農業分野、特に稲作での当社の気象データサービスの活用可能性の検証を進めてまいります。







署名式の様子

MADA GM ズルキフリ・ビン・ロムリ（左）、MyDIGITAL CEO エイドリアン・マルセラス（左から２番目）と

当社ICTソリューション事業部 GM 山口 直樹（右）









当社は、“空”で「起きていること」と「起きること」を広範囲かつ細かいエリアで正確に把握、予測することで、グローバルに防災や減災に貢献するとともに、さまざまな事業領域での活用を通じて、平穏で豊かな生活の実現を目指してまいります。



2025年8月8日東芝デジタルソリューションズ株式会社