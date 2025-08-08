2025年上期 売上250％増（※1）で好調！シリーズ累計120万枚販売(※2)の実績を持つCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が女優・吉倉あおいさんを起用した秋コレクションを発表

























秋のテーマは「Moment Journey」。旅する時の新しい出会いのように、ベーシックに少しだけパッションを加えたスタイリングを提案。袖をとした瞬間に新しい自分に出会える感覚を、女優・吉倉あおいさんが表現しています。（※1 2024年上期に対する前年比 / ※2 販売期間：2022年8月～2025年7月）特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/25aw/吉倉あおい出演・CROSS DUNCTION動画プロモーションURL：https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/?fw_playlist=gXPOp6&fw_video=5qPqam&fw_channel=rose_top■CROSS FUNCTIONについて「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。■秋の新コレクション5つを紹介▼《撥水》FRESH DENIM デニムカフタンボリュームスリーブブラス・price：\4,950(tax in)・color : navy / saxe・size : M / L / LL・function : 撥水 / 花粉が落ちやすい・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955014&bid=crossfunction&cat=APPONE《撥水》FRESH DENIM デニムワイドバギーパンツ・price：\4,950(tax in)・color : navy / saxe / white・size : M / L / LL・function : 撥水 / 花粉が落ちやすい・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955013&bid=crossfunction&cat=APPONE《UV/洗える》サマ美え スキッパーポロニットプルオーバー・price：\3,960(tax in)・color : red / off / charcoal・size : M / L / LL・function : UVカット / 接触冷感 / マシンウォッシャブル / アンチピリング・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952015&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT《UV/吸水速乾》エブ楽 タックワイドパンツ・price：\4,400(tax in)・color : off / black / beige・size : M / L / LL・function : UVカット / 吸水速乾 / マシンウォッシャブル・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955009&bid=crossfunction&cat=APPPAN《UV/吸水速乾》エブ楽 ミリタリーシャツジャケット・price：\4,400(tax in)・color : beige / khaki・size : M / L / LL・function : UVカット / 吸水速乾 / マシンウォッシャブル・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955012&bid=crossfunction&cat=APPTOPSHI