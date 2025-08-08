アクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場規模、2031年には7957百万米ドルに拡大見込み
2025年8月8日に、YH Research株式会社（本社：東京都中央区）は、調査レポート「グローバルアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を発行しました。当レポートでは、2020年から2031年にかけてのアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場に関する詳細なデータを提供します。具体的には、売上、年平均成長率などの市場規模の分析に加え、主要企業の市場シェアやランキングも評価しています。アクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場における用途別の製品動向と市場規模を提示し、主要消費地域における市場動向も取り上げています。技術革新や新製品の発売状況についても考察し、企業の戦略立案に役立つ情報を提供します。
YH Researchによるとのグローバルアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置の市場は2024年の3956百万米ドルから2031年には7957百万米ドルに成長し、2025年から2031年の間にCAGRは10.7%になると予測されている。
市場分類
アクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場を製品別、用途別、企業別、地域別に分類し、各カテゴリの市場規模について詳細なインサイトを提供します。
製品別：LED Grow Lights、HVAC、Irrigation Systems、Aeration Systems、Others
各商品の売上の詳細データを分析します。アクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置の市場動向や成長潜力、主要競合製品の動向を理解することができます。
用途別：Commercial、Household
用途別にアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置の売上、市場シェアなどのデータを提供し、用途別の需要や動向を調査します。
会社別：Hydrofarm、Scotts Miracle-Gro、PentairAES、Viscon Hydroponics、LYINE、Cropking、AmHydro、Danner Manufacturing, Inc.、New Growing System、M Hydronic、Nelson and Pade Inc、LivinGreen、Aquaculture Systems Technologies, LLC.、Argus Controls System、Akponi Co., Ltd
主要企業の売上、市場シェア、競争力などを分析し、アクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場における各社のポジションと戦略を評価します。
本レポートの利点
（１）市場規模の分析：本レポートは、過去のデータ（2020～2025年）と予測データ（2026～2031年）に基づいて、世界のアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場の成長トレンドと規模を分析しています。企業はこれを活用することで、市場の方向性を把握し、今後の戦略的な意思決定に役立てることができます。
（２）主要企業の詳細分析：世界のアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場で主要企業の売上、価格、シェア、ランキングに関するデータを提供し、企業が競争戦略立案に役立ちます。（2020～2025）
（３）中国市場のトレンド分析：中国のアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置市場に関する具体的なデータを分析し、主要企業の売上、価格、市場シェア、ランキングなどの情報を提供し、効果的な市場参入戦略を立てることができます。（2020～2025）
（４）主要消費地域：世界のアクアポニックスおよび水耕栽培システムおよび装置の主要消費地域の消費動向と需要構造を分析し、市場動向を把握することで、企業はターゲット市場を特定し、マーケティング戦略を最適化することができます。
（５）産業チェーン：産業チェーン（上流、中流、下流）の各段階を詳細に分析し、市場全体への影響を理解します。
