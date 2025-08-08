世界流量液体流量計市場調査：2031年までCAGR5.80%で成長予測
「グローバル流量液体流量計のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年8月8日）
本報告書では、世界市場における流量液体流量計の構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。流量液体流量計市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 流量液体流量計とは
流量液体流量計とは、配管内を流れる液体の流量（一定時間あたりの体積や質量）を正確に測定するための計測機器であり、容積式、電磁式、超音波式、タービン式など多様な測定原理が存在し、工場のプロセス管理、水処理、化学・食品・医薬品産業など幅広い分野で使用されている。
◆ 流量液体流量計市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の流量液体流量計市場は、2024年の703百万米ドルから2025年には742百万米ドルへと拡大し、2031年には1021百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は5.80％と推計されています。
◆ 流量液体流量計市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Keyence、Horiba、CKD、Aichi Tokei Denki Co、ifm、SMC CORPORATION、Endress + Hauser、KROHNE、Titan Enterprises Ltd、Azbil Corporation、Bronkhorst、Sensirion、SONOTEC GmbH、Dolomite、Siargo Ltd、Sick、McMillan、Elvesys Group、Aosong Electronic Co、Alicat Scientific）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Wetted Type、Non-Wetted Type）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Semiconductor Manufacturing Equipment、Food Machinery、Machine Tools、Pharmaceutical Equipment、Electrical Electronics、Solar Cell Manufacturing Equipment、FPD Manufacturing Equipment、Physical and Chemical Equipment、Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、流量液体流量計市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅
2020～2025年の実績と、2026～2031年までの市場予測を通じて、グローバルな流量液体流量計市場の成長動向と将来性を視覚化。
2.主要企業別の売上・シェア分析
（発行日：2025年8月8日）
本報告書では、世界市場における流量液体流量計の構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。流量液体流量計市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 流量液体流量計とは
流量液体流量計とは、配管内を流れる液体の流量（一定時間あたりの体積や質量）を正確に測定するための計測機器であり、容積式、電磁式、超音波式、タービン式など多様な測定原理が存在し、工場のプロセス管理、水処理、化学・食品・医薬品産業など幅広い分野で使用されている。
◆ 流量液体流量計市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の流量液体流量計市場は、2024年の703百万米ドルから2025年には742百万米ドルへと拡大し、2031年には1021百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は5.80％と推計されています。
◆ 流量液体流量計市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Keyence、Horiba、CKD、Aichi Tokei Denki Co、ifm、SMC CORPORATION、Endress + Hauser、KROHNE、Titan Enterprises Ltd、Azbil Corporation、Bronkhorst、Sensirion、SONOTEC GmbH、Dolomite、Siargo Ltd、Sick、McMillan、Elvesys Group、Aosong Electronic Co、Alicat Scientific）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Wetted Type、Non-Wetted Type）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Semiconductor Manufacturing Equipment、Food Machinery、Machine Tools、Pharmaceutical Equipment、Electrical Electronics、Solar Cell Manufacturing Equipment、FPD Manufacturing Equipment、Physical and Chemical Equipment、Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、流量液体流量計市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅
2020～2025年の実績と、2026～2031年までの市場予測を通じて、グローバルな流量液体流量計市場の成長動向と将来性を視覚化。
2.主要企業別の売上・シェア分析