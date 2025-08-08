鉄道ファン必見！鉄道模型の世界をよりリアルに楽しく体験できる専門店が東京・有楽町にオープン
旅行用品や文具用品をはじめ、ジオラマ・模型材料の企画・製造・販売を行うTTC株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：高橋 利典）は、2025年8月11日（月・祝）に鉄道模型の世界をよりリアルに、より楽しく体験できる専門店「ジオショップ有楽町」を東京・有楽町駅前の東京交通会館2階にオープンします。
ジオショップ有楽町では、精巧に作り込まれた鉄道ジオラマ、オリジナルのレイアウト作品、走行体験コーナーなど、鉄道ファンの夢が詰まった空間です。Nゲージの鉄道模型車両や完成品レイアウトの販売はもちろん、レンタルレイアウト（完全予約制・有料）による走行体験をご提供しています。初心者からベテランまで、どなたでもお楽しみいただけます。
※車両のレンタルも可能（2025年9月以降を予定）。
JR・東京メトロ「有楽町」駅からすぐの立地なので、学校やお仕事帰り、観光の合間などにも気軽に立ち寄れます。リアルと夢が交差する、鉄道模型の世界をぜひご体感ください。
■ レイアウト販売
ジオショップ有楽町では、熟練した職人による手作りのジオラマレイアウトを販売しています。
一つひとつの風景は、地形・植栽・建物・構造物まで、細部にわたって丁寧に作り込まれており、まるで本物の鉄道風景を切り取ったかのようなリアルさと奥行きを感じていただけます。
完成品レイアウトは、すぐにご自宅で車両を走らせられる状態でお渡し。走行性や構造も職人が一台ずつ確認し、見た目の美しさだけでなく、操作性にもこだわった作品となっています。
■ レンタルレイアウトのご案内
ジオショップ有楽町では、Nゲージ専用のレンタルレイアウトをご用意しています。
埼玉県の寄居町から秩父・荒川沿いの自然豊かな風景をイメージした、小さめのローカルジオラマ（幅2.7ｍ × 奥行き1.8ｍ）です。
緑あふれる山間や川沿いを、短編成の列車が走る風景をご堪能いただけます。
【レイアウト構成】
3つの単線路線をご用意しています：
外周「はちこう線」
非電化単線／急勾配とS字カーブあり／ホームは8両まで対応
中周「ちちぶ線」
電化単線／勾配あり／秩父鉄道のセメント貨物列車の待避線付き／ホームは8両まで
内周「とうじょう線」
電化単線／勾配なし／最大6両までのシンプルな構成
【ご注意】
・日本型Nゲージ車両専用のレイアウトです。
・実車長22ｍ以上の車両は走行できません。
・勾配やカーブが多いため、お持ち込み車両によっては走行が難しい場合がございます。
「短編成・ローカル車両」向けです。
レンタルレイアウトは【完全予約制・有料】
料金：1時間/毎時00分～55分まで 1,200円（税込）
※最後の5分間は片付けをお願いいたします。
ご予約など詳細につきましては公式ホームページをご覧ください。
https://sp.dioshop.jp
車両のレンタル（2025年9月以降を予定）も可能ですので、手ぶらでのご来店でも十分にお楽しみいただけます。走らせて、眺めて、撮って楽しめる本格レイアウトをぜひご体験ください。
詳しくは店舗紹介動画をご覧ください。
https://youtu.be/R5HIkOGYCsw
【店舗概要】
店舗名：ジオショップ有楽町
所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館2階
アクセス：JR・東京メトロ「有楽町」駅徒歩1分、東京メトロ「銀座」駅徒歩3分
営業時間：12:00～20:00
※日曜・祝日のみ10:00～18:00
定休日：月曜日・火曜日（月曜日が祝日の場合は水曜日がお休み）、年末年始
■公式サイト：https://sp.dioshop.jp
■公式X：https://x.com/DioshopY5889
■店舗紹介動画：https://youtu.be/R5HIkOGYCsw
【本件に関するお問い合わせ】
TTC株式会社 タケダ事業本部 ジオショップ有楽町
TEL：03-6810-0940
E-mail：dio@ttc-group.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327025&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327025&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327025&id=bodyimage3】
配信元企業：TTC株式会社
