『ドラゴンポーカー』で復刻スペシャルダンジョン「はじまり（ハード）SweetsLand」を8月8日（金）より開催！あま～いスイーツでバトル！？
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年8月8日（金）より復刻スペシャルダンジョン「はじまり（ハード）SweetsLand」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327024&id=bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
8月8日（金）より、復刻スペシャルダンジョン「はじまり（ハード）SweetsLand」を開催いたします。本ダンジョンには新たに「キング・ザッハ・トルテ」などが登場！一緒に冒険する仲間と協力し、ダンジョンクリアを目指しましょう！
■開催期間
2025年8月8日（金）メンテナンス後 ～ 8月22日（金）9:29まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、新たに「キング・ザッハ・トルテ」「トロワ・パティシエ」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※ポイントの交換期間は2025年8月8日（金）メンテナンス後 ～ 8月31日（日）23:59までです
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327024&id=bodyimage2】
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「アソルティモン・スイーツ」「パティシエぐるみ」が手に入ります。限定子分カードは複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327024&id=bodyimage3】
限定強化素材「マカロン」でカードを育てよう！
「スイーツP」を使い素材ガチャを回すと、限定の強化素材「マカロン」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、パラメータアップ・回復・咬のスキルレベル上昇確率もアップします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327024&id=bodyimage4】
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
