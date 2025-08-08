＜締め切り間近＞サンクゼールの丘で北信州の夏を味わう【シーズナルテーブル～素材ときめくペアリング】開催！お料理内容を公開

株式会社サンクゼール

「久世福商店」、「St.Cousair（サンクゼール）」などの専門店を全国に約180店舗展開している、食品製造小売企業（食品SPA）の株式会社サンクゼールは、2025年8月23日(土)にワイナリーレストラン・サンクゼール（長野県飯綱町）において、【シーズナルテーブル～素材ときめくペアリング】を開催いたします。

※イベントの第一弾ご紹介記事はこちらから▶シーズナルテーブル～素材ときめくペアリング(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000158568.html)

旬を感じるお料理 × 厳選ワインとイベント限定オリジナルノンアルコールドリンク

北信州の旬の食材が主役のお料理とドリンクとのペアリングをお楽しみください

北信州の旬の食材を主役にした特別なペアリングイベントを開催します。

当日は、ソムリエが厳選したワインや、お酒が苦手な方にも気軽に楽しんでいただけるようイベント限定のオリジナルノンアルコールドリンクでのペアリングもご用意しております。

それぞれの味わいを一層引き立てる北信州の旬の食材を主役にした特別なペアリング体験をぜひご堪能ください。

※「ペアリング」とは、料理と飲み物を組み合わせていただくことで、互いの美味しさを高め合う楽しみ方です。

お料理内容を公開しました！

ノンアルコールドリンクイメージ

ワイナリーレストラン・サンクゼールのシェフが、旬の食材の持ち味を最大限に活かした旬を感じるお料理を振る舞います。素材そのものの美味しさを感じていただけるよう、味付けはシンプルに。また、イベント終了後には、ご提供した料理の簡易レシピを公開予定です。ご自宅でも気軽に再現いただき、イベントの余韻をご家庭でもお楽しみいただけます。

信濃町産とうもろこしや色鮮やかな夏野菜、北信州には魅力的な食材が数多く出揃ってきました。旬の食材を主役にしたお料理とドリンクとの組み合わせを心ゆくまでご賞味ください。

アミューズ：信濃町産とうもろこしのキッシュ前菜：菜の花みゆき卵の温玉サラダ肉料理：信州ポークのロースト シャリアピンソースパスタ：夏野菜の冷製トマトパスタデザート：オブセ牛乳を使ったパンナコッタ

アミューズ

・信濃町産とうもろこしのキッシュ

前菜

・菜の花みゆき卵の温玉サラダ

肉料理

・信州ポークのロースト シャリアピンソース

パスタ

・夏野菜の冷製トマトパスタ

デザート

・オブセ牛乳を使ったパンナコッタ

ペアリングドリンク 各お料理ごとにドリンクを提供いたします

・ソムリエ厳選ワイン

・イベント限定 オリジナルノンアルコールドリンク

お申込み締め切り間近！8月17日(日)17:00まで

ご予約の締切は、2025年8月17日（日）17:00まで。

ひと夏の余韻を感じながら、夕暮れのひとときをお楽しみください。

ご予約はこちらから :https://forms.office.com/r/eHEpVjG1CA

イベント概要

【開催日】2025年8月23日（土）

【スケジュール】17:00 受付開始

17:45 スタート

19:30 イベント終了・お買い物時間

20:30 お買い物終了予定

【場所】長野県上水内郡飯綱町芋川1260 ワイナリーレストラン・サンクゼール

【料金】ノンアルコールペアリング \6,000（税込）

アルコールペアリング \7,000（税込）

【内容】前菜、肉料理、パスタ、デザート

※各料理ごとにドリンクを提供いたします。

【ご予約方法】１.WEB予約 https://forms.office.com/r/eHEpVjG1CA

２.電話予約 TEL:026-253-8070（受付時間10:00~17:00）

【ご予約締切】2025年8月17日（土）17時

※定員に達し次第、ご予約受付を終了いたします。

※8月18日以降のご予約につきましては、お電話にてご相談くださいませ。

サンクゼール

「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

■オンラインモール「たびふく」

https://kuzefuku-arcade.jp/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair

X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/

Instagram（旅する久世福e商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku_arcade/



Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/

Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/

Facebook（旅する久世福e商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku.arcade/



note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest