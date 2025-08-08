『パーフェクトワールド Z』事前登録キャンペーン開催中！iPhone16やAmazonギフトカードの豪華リアル賞品が当たるチャンス！
HUNT Gamesは、2025年8月8日（金）に愛され続ける人気ファンタジーIP『パーフェクトワールド-完美世界-』の正統続編、『パーフェクトワールド Z -完美世界Z-』（iOS／Android）の最新ゲーム情報を初公開しました。
本作は、2025年8月1日より事前登録受付が開始されており、本記事では新たに生まれ変わったゲーム特徴など、選りすぐりの最新情報をお届けします！
さらに現在、公式X（旧Twitter）では事前登録受付の開始を記念して“豪華抽選キャンペーン”を同時開催中！iPhone16などの豪華賞品が当たるチャンスとなっているため、ぜひご参加ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327004&id=bodyimage1】
◆『パーフェクトワールド Z』とは？
『パーフェクトワールド Z』は、次世代の極上ファンタジーRPGです。3Dのシームレスなオープンワールドを舞台に“陸・海・空”の三つの世界を自由に駆け巡りながら、壮大なファンタジーの冒険を楽しむことができます。独自の縦横画面切り替えシステムを搭載し、片手でも簡単に操作可能できることや、通勤時間などの隙間時間でも手軽に爽快感溢れるプレイを体験できるのが特徴です。
さらに、自分好みにカスタマイズできるキャラクタークリエイトや多彩なゲームシステムを楽しみながら、友達と一緒に冒険に挑むことも可能です。ゆったりと癒やされるファンタジーの世界へ、今すぐ旅立ちましょう。
◆ 進化した三大種族＆圧倒的なキャラメイク自由度
「人間」「エルフ」「妖族」の三大種族が高精細な3Dモデルでフルリニューアル！
それぞれの特徴をそのままに、現代の美意識に合った新デザインやクリエイトシステムで、さらに魅力的なキャラクターを再現可能になりました。また、キャラクターのアクションやスキル演出もよりダイナミックで滑らかに進化し、爽快なバトル体験をお届けします！
さらにキャラメイクは、顔の輪郭や眉、目の間隔、髪型や体型のプロポーションまで細かく調整が可能で、豊富な服装と染色機能を組み合わせれば、“理想の自分”を創り上げることができます。
リアルな自分を再現してもよし、空想の推しキャラを作ってもよし。すべての思いが形になる、それが『パーフェクトワールドZ』の世界です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327004&id=bodyimage2】
◆ 多彩な遊び方で、自分だけの冒険を楽しもう！
本作では多様なコンテンツを用意しており、プレイヤーは緊張感あふれる“PvEダンジョン”や“PvPアリーナ”で自分の限界にチャレンジすることや、広大なオープンワールドで釣りや採集、料理などのんびりとした生活を楽しむこともできます。
緊張感あふれる登塔バトルが楽しめる「浮屠塔」では、一歩ずつ自分を超えていく達成感を味わえます。また、1対1の「頂上対決」では、実力を競い、ランキングの頂点を目指しましょう！
リラックスした癒しの時間を求める方も、熱い対戦に燃えたい方も、誰もが自分の冒険スタイルを見つけられるゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327004&id=bodyimage3】
◆ 仲間と共に戦い、大型ダンジョンに挑戦しよう！
仲間と力を合わせて、強力なパーティーを結成しよう！
「パーフェクトワールドZ」では、多職業の連携による爽快なバトルを存分に体験できます。本作の職業システムにより、各職業には明確な役割と専用スキルが用意されており、タンク、ヒーラー、アタッカーが力を合わせ、高難易度のダンジョンに挑むことで強大なボスを打ち倒し、豪華な報酬を手に入れましょう！さらに便利な”リアルタイムボイスチャット”やスマートな”マッチング機能”で、初対面のプレイヤーとの連携だけでなく、チームワークにも効果抜群です。爽快なチームバトルで、あなただけのかけがえのない思い出を作りましょう。
本作は、2025年8月1日より事前登録受付が開始されており、本記事では新たに生まれ変わったゲーム特徴など、選りすぐりの最新情報をお届けします！
さらに現在、公式X（旧Twitter）では事前登録受付の開始を記念して“豪華抽選キャンペーン”を同時開催中！iPhone16などの豪華賞品が当たるチャンスとなっているため、ぜひご参加ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327004&id=bodyimage1】
◆『パーフェクトワールド Z』とは？
『パーフェクトワールド Z』は、次世代の極上ファンタジーRPGです。3Dのシームレスなオープンワールドを舞台に“陸・海・空”の三つの世界を自由に駆け巡りながら、壮大なファンタジーの冒険を楽しむことができます。独自の縦横画面切り替えシステムを搭載し、片手でも簡単に操作可能できることや、通勤時間などの隙間時間でも手軽に爽快感溢れるプレイを体験できるのが特徴です。
さらに、自分好みにカスタマイズできるキャラクタークリエイトや多彩なゲームシステムを楽しみながら、友達と一緒に冒険に挑むことも可能です。ゆったりと癒やされるファンタジーの世界へ、今すぐ旅立ちましょう。
◆ 進化した三大種族＆圧倒的なキャラメイク自由度
「人間」「エルフ」「妖族」の三大種族が高精細な3Dモデルでフルリニューアル！
それぞれの特徴をそのままに、現代の美意識に合った新デザインやクリエイトシステムで、さらに魅力的なキャラクターを再現可能になりました。また、キャラクターのアクションやスキル演出もよりダイナミックで滑らかに進化し、爽快なバトル体験をお届けします！
さらにキャラメイクは、顔の輪郭や眉、目の間隔、髪型や体型のプロポーションまで細かく調整が可能で、豊富な服装と染色機能を組み合わせれば、“理想の自分”を創り上げることができます。
リアルな自分を再現してもよし、空想の推しキャラを作ってもよし。すべての思いが形になる、それが『パーフェクトワールドZ』の世界です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327004&id=bodyimage2】
◆ 多彩な遊び方で、自分だけの冒険を楽しもう！
本作では多様なコンテンツを用意しており、プレイヤーは緊張感あふれる“PvEダンジョン”や“PvPアリーナ”で自分の限界にチャレンジすることや、広大なオープンワールドで釣りや採集、料理などのんびりとした生活を楽しむこともできます。
緊張感あふれる登塔バトルが楽しめる「浮屠塔」では、一歩ずつ自分を超えていく達成感を味わえます。また、1対1の「頂上対決」では、実力を競い、ランキングの頂点を目指しましょう！
リラックスした癒しの時間を求める方も、熱い対戦に燃えたい方も、誰もが自分の冒険スタイルを見つけられるゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327004&id=bodyimage3】
◆ 仲間と共に戦い、大型ダンジョンに挑戦しよう！
仲間と力を合わせて、強力なパーティーを結成しよう！
「パーフェクトワールドZ」では、多職業の連携による爽快なバトルを存分に体験できます。本作の職業システムにより、各職業には明確な役割と専用スキルが用意されており、タンク、ヒーラー、アタッカーが力を合わせ、高難易度のダンジョンに挑むことで強大なボスを打ち倒し、豪華な報酬を手に入れましょう！さらに便利な”リアルタイムボイスチャット”やスマートな”マッチング機能”で、初対面のプレイヤーとの連携だけでなく、チームワークにも効果抜群です。爽快なチームバトルで、あなただけのかけがえのない思い出を作りましょう。