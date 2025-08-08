【あなたも舞台に立てる！】老舗劇団・俳優座と東京新聞が贈る演劇講座｜第10弾はチェーホフ『三人姉妹』

東京新聞（中日新聞東京本社）

舞台に立つのは、あなたです。

東京新聞と老舗劇団・俳優座がタッグを組み、演劇未経験者を“いきなり俳優”にする人気講座が、この秋でついに第10シーズンに突入します。

今回の題材は、ロシア文学の巨匠・チェーホフの傑作『三人姉妹』。

都会への憧れと報われぬ恋、愛と絶望の狭間を描いた名作に挑みます。

最終回には、港区・六本木の「俳優座スタジオ」で本物の舞台に立つ、ミニ発表会も開催。

夢だった「演じること」が、人生の中で確かな経験になります。

■ 演じてみたかった、すべての大人たちへ。

詳細・お申込みはこちら :https://www.tokyo-np.co.jp/jigyo/three_sisters

「いきなり俳優！」とは？

2023年から始まった本講座。演劇未経験の方でも安心して参加できる全8回の体験型プログラムです。

劇団俳優座に所属する現役俳優を講師に迎え、少人数制で基礎から丁寧にレッスン。年齢・経験は問いません。

「演じてみたい」「舞台に立ってみたい」「誰かと本気でセリフを交わしたい」--

そんな“人生で一度はやってみたかったこと”を、プロの手で叶えられる特別な講座です。

■ 今回の題材は、チェーホフ『三人姉妹』

～愛と恋、そして希望と絶望～

ロシアの田舎町に暮らす三姉妹が、都会モスクワへの憧れを胸に、日々の生活と恋に揺れる物語。

誰しもの中にある「叶わない夢」と「小さな希望」を、繊細に描いた傑作戯曲です。

あなた自身の声で命を吹き込んでください。

■ プロ俳優・佐藤あかり氏が指導

本物の演出とともに“あなたの中の俳優”を呼び起こす

講師の佐藤あかり氏

講師を務めるのは、俳優座に1994年から所属し、舞台・映像・アテレコなどで活躍する佐藤あかり氏。

「恥ずかしさがあっても大丈夫。一緒に＜演劇＞の楽しさに触れることが出来たら嬉しいです！」と語る、あたたかい指導が魅力です。

■ 開催概要

タイトル：いきなり俳優！第10シーズン

チェーホフ『三人姉妹』～愛と恋 そして希望と絶望～

日程：2025年9月28日（日）～11月15日（土）全8回

時間：１.10:00～12:00／２.13:00～15:00／３.16:00～18:00（選択制）

場所：東京新聞本社（千代田区）ほか、俳優座スタジオ（六本木）

最終日：俳優座スタジオにて合同ミニ発表会

定員：各時間帯18名（抽選制）

料金：全8回 40,200円（税込）

※書籍・台本・復習動画付き（視聴期限：12/16）

■ 応募方法

申込締切：2025年8月21日（木）

詳細・お申込みはこちら :https://www.tokyo-np.co.jp/jigyo/three_sisters

応募多数の場合は抽選。結果は9月上旬にメールで通知予定。

申し込みにはメールアドレスが必要です。

■ 受講者の声（過去シーズンより）

■過去の発表会の様子

- 「全くの未経験でしたが気軽に演技を学び発表会を楽しめるプログラムは貴重な体験でした。」（70代・女性）- 「参加している受講生の年齢層も幅広く、新しい仲間が出来て楽しかったです」（60代・男性）- 「プロの俳優さんに教えていただける貴重な機会でした。最後の発表会も緊張しましたがとても良い経験になりました。」（50代・女性）

※過去の発表会の様子であり、本シーズンの内容とは異なります。

■ お問い合わせ

講座事務局（東京新聞オフィシャルショップ）

📩 engeki@tokyo-np.co.jp

03-6910-2542（平日10:00～17:00）

舞台の主役は、プロじゃなくていい。 一歩踏み出す“あなた”こそが、物語を動かします。