MiTAC Computing、OCP APACサミット2025にて業界リーダーと提携しオープンAIサーバーソリューションを発表

台北、 2025年8月8日 /PRNewswire/ --サーバープラットフォームの設計・製造を手がける大手企業であり、MiTACホールディングス（TSE:3706）の子会社であるMiTAC Computing Technology Corporationは、OCP APACサミット2025（ブース番号：G04）において、最新のAI最適化コンピュートサーバーおよびGPUサーバーを展示し、効率的かつ持続可能な次世代データセンターの開発を牽引しています。

注目のプラットフォームには、液冷式の C2820Z5、コスト効率の高い C2810Z5、柔軟な Capri シリーズ、AI 中心のG4527G6などがあり、すべて AMD、Intel、Micron、Murata、Samsung、Solidigm と連携して、モジュール式のスケーラブルなデータ センター展開向けに構築されています。



Powering Future Data Centers



あらゆるデータセンターのニーズに応える液冷・空冷対応のMiTAC OCPサーバー、SolidigmおよびSamsungの革新技術と連携

MiTAC C2820Z5このサーバーは、OCP環境における直接液冷・高密度コンピューティングの有力な概念実証を示しています。熱負荷の高いAIワークロードに最適な本プラットフォームは、SamsungのPM9D3 SSD（MZTL67T6HBLC-00AW7）を搭載し、PCIe Gen5による高スループット性能を実現しています。また、SamsungのRDIMM DDR5メモリモジュール（M321R8GA0EB2-CCP）も搭載されており、帯域幅を必要とするデータセンターアプリケーション向けに最適化されています。これらを組み合わせることで、将来を見据えた導入に向けて構築された、強力かつ高効率なアーキテクチャを実現しています。

パフォーマンスとコスト効率のバランスを両立した本製品は、 MiTAC C2810Z5スケーラブルなワークロードに対応する空冷式OCPサーバーです。 本製品は、Solidigm™ D7-PS1010 3.8TB U.2 SSD安定したQoSと省エネルギー性能を備えた設計のコンポーネントと組み合わされており、さらに Solidigm™ D7-P5520 7.68TB SSDを搭載することで、高い耐久性とPCIe Gen4によるスループットを実現し、主流のAI推論やストレージ主導型コンピューティングの限界を押し広げます。この組み合わせは、TCOと設置密度を重視する運用者にとって、実用的で即時導入可能なソリューションを提供します。

エンタープライズ向けAIファクトリーを実現する、GPU搭載のMiTACサーバー

本製品は、MiTAC G4527G6AI、ディープラーニング、および高帯域幅コンピューティングの要求に応えるために専用設計されており、もう一つの成功した概念実証を体現するものです。G4527G6は、新たに登場する「エンタープライズAIファクトリー」モデルの基盤となる構成要素として位置づけられており、 Micronの9550 NVMe SSDと組み合わせることで、データ集約型ワークロードに対して卓越したPCIe Gen4性能を発揮します。また、Micronの DDR5-6400 DRAMを搭載することで、低レイテンシなAIモデルの学習および推論を実現します。

最新のデータセンター向け、ラックレベル統合に対応した本番導入可能なOCPサーバー：MiTACのCapri 3シリーズおよびMurata製電源シェルフを搭載

MiTAC Computingの最新の本番導入対応OCPサーバーであるMiTAC Capri 3 スタンダード（CP3S11-S）と MiTAC Capri 3 ウルトラ（CP3S11-U）は、幅広いデータセンターのワークロードに対応するスケーラブルなソリューションを提供します。 スタンダードモデルは汎用コンピューティング向けに最適化されており、仮想化環境や高いストレージ負荷を必要としないエンタープライズアプリケーションに理想的な性能を発揮します。一方、Capri 3 Ultraは最大10基のNVMe SSDに対応しており、ソフトウェア定義ストレージやデータレイクの導入に向けて、高密度かつウォーム～ホット層向けのストレージ性能を実現します。OCP APAC Summit 2025 では、MiTAC Computing が、コンパクトなミニラック構成で CP3S11-U と Murata の MWOCES-211-P-D 電源シェルフを展示し、オープン インフラストラクチャに対するターンキーのモジュラー アプローチを強調して、ラックレベルの統合機能を披露しました。

メモリ、ストレージ、電源、コンピューティング分野におけるエコシステムパートナーとの緊密な連携を通じて、MiTAC Computingは、オープンでモジュール型のインフラを推進するうえでの協業の力を示しています。これにより、次世代AIおよびデータセンターのスケーラビリティを実現します。

MiTAC OCP システム: https://download3.mitaccomputing.com/Files/Catalog/MiTAC_OCP_Catalog.pdf

Intel サーバー システム: https://download3.mitaccomputing.com/Files/Catalog/MiTAC_Intel_Catalog.pdf

AMD サーバー システム:: https://download3.mitaccomputing.com/Files/Catalog/MiTAC_AMD_Catalog.pdf

MiTAC Computing Technology Corporationについて

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、1990年代にさかのぼる業界の専門知識に裏打ちされた、包括的でエネルギー効率の高いサーバ・ソリューションを提供しています。AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門とするMiTAC Computingは、ベアボーンからシステム、ラック、クラスターに至るまで、妥協のない品質を確保するために厳格な手法を採用し、高いパフォーマンスと優れた統合性を実現しています。あらゆるレベルで品質にこだわるこの姿勢こそが、MiTAC Computingを他社と一線を画す存在にしています。

グローバルな展開と、研究開発・製造から世界規模のサポートに至るまでのエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供しています。これにより、最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現し、各企業の多様なビジネスニーズに応えます。最新のAI技術や液冷技術の進展を活用し、MiTACブランドをIntel DSGおよびTYANのサーバー製品と統合することで、MiTAC Computingは革新性・効率性・信頼性に優れたサーバーテクノロジーと、ハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションを提供しています。これにより、企業は将来の課題にも柔軟かつ力強く対応できるようになります。

https://www.mitaccomputing.com/にアクセスしてください

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com