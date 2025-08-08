～ご好評につき短縮版開催決定！～ 『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ミニワークショップ』開催
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は２０２５年７月に開催した『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ワークショップ』の好評の声にお応えして、内容を凝縮した短縮版「ミニワークショップ」を開催いたします。同ワークショップはAI講座、デザイン講座、ものづくりが一度に体験でき、総合的にデジタルクリエイティブを学ぶことができる内容となっています。アクリルキーホルダーの制作物の他、ワークシートと振り返りプリントもお渡しするので夏休みの自由研究としてもご利用いただけます。
夏休みという特別な時間に子どもたちが「自分で考え、手を動かし、表現する」体験を通して、これからの時代に必要な力を楽しみながら身につけることを目標としていますので、ぜひご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326857&id=bodyimage1】
■ 『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ミニワークショップ』概要
＜日時＞
●8月２1日（木）
（1）10:30-11:30 （2）13:00-14:00 （3）14:30-15:30 （4）16:00-17:00
●8月２2日（金）
（5）13:00-14:00 （6）16:30-17:30
1コマ１時間完結
＜会場＞
株式会社教育ネット 横浜本社
所在地: 神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST２階
電話: 045-530-9401
交通:横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩1分
＜対象年齢＞
小学4年生から6年生
※タイピングでの文字入力スキルが必要となります。
※兄妹見学のみの参加は不可とさせていただきます。
※保護者の見学は不可とさせていただきます。
＜定員＞
各6名
＜参加費＞
1人 2,500円
＜ワークショップ概要＞
第一部 生成ＡＩの特性を理解しよう
・ＡＩの特性や注意点
第二部 デザインの考え方を学ぼう
・ものづくりの概念、著作権や意匠権
・アクリルキーホルダーデザイン考案
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326857&id=bodyimage2】
＜イベントページ＞
https://edu-net.co.jp/2025
＜申し込み方法＞
下記フォームよりお申し込みください。（先着順）
●8月21日（木）
（1）10:30-11:30
https://edunet20250821-1.peatix.com
（2）13:00-14:00
https://edunet20250821-2.peatix.com
（3）14:30-15:30
https://edunet20250821-3.peatix.com
（4）16:00-17:0022日
https://edunet20250821-4.peatix.com
●8月２2日（金）
（5）13:00-14:00
https://edunet20250822-1.peatix.com
（6）16:30-17:30
https://edunet20250822-2.peatix.com
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:石塚・大谷
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
夏休みという特別な時間に子どもたちが「自分で考え、手を動かし、表現する」体験を通して、これからの時代に必要な力を楽しみながら身につけることを目標としていますので、ぜひご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326857&id=bodyimage1】
■ 『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ミニワークショップ』概要
＜日時＞
●8月２1日（木）
（1）10:30-11:30 （2）13:00-14:00 （3）14:30-15:30 （4）16:00-17:00
●8月２2日（金）
（5）13:00-14:00 （6）16:30-17:30
1コマ１時間完結
＜会場＞
株式会社教育ネット 横浜本社
所在地: 神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST２階
電話: 045-530-9401
交通:横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩1分
＜対象年齢＞
小学4年生から6年生
※タイピングでの文字入力スキルが必要となります。
※兄妹見学のみの参加は不可とさせていただきます。
※保護者の見学は不可とさせていただきます。
＜定員＞
各6名
＜参加費＞
1人 2,500円
＜ワークショップ概要＞
第一部 生成ＡＩの特性を理解しよう
・ＡＩの特性や注意点
第二部 デザインの考え方を学ぼう
・ものづくりの概念、著作権や意匠権
・アクリルキーホルダーデザイン考案
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326857&id=bodyimage2】
＜イベントページ＞
https://edu-net.co.jp/2025
＜申し込み方法＞
下記フォームよりお申し込みください。（先着順）
●8月21日（木）
（1）10:30-11:30
https://edunet20250821-1.peatix.com
（2）13:00-14:00
https://edunet20250821-2.peatix.com
（3）14:30-15:30
https://edunet20250821-3.peatix.com
（4）16:00-17:0022日
https://edunet20250821-4.peatix.com
●8月２2日（金）
（5）13:00-14:00
https://edunet20250822-1.peatix.com
（6）16:30-17:30
https://edunet20250822-2.peatix.com
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:石塚・大谷
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
プレスリリース詳細へ