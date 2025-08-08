株式会社エイテック、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社エイテック（東京都渋谷区 代表取締役社長 久川真史、以下エイテック）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
エイテックは、1968年創業の建設コンサルタント企業です。測量・調査・設計・施工管理・維持管理までICT／3D技術を融合したワンストップサービスを提供し、安全で快適な社会インフラ整備に貢献しています。
同社では、旧システムの老朽化や複数のスクラッチシステム間の連携が煩雑になっていたことをきっかけにシステムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、システム間の連携を簡易化できること、ZACがクラウド型のシステムで自動バージョンアップを搭載しており、導入後も最新の環境で利用でき、老朽化しにくいことが評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もBPOでの実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
