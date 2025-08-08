¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÇÀ¸ÃÂ10¼þÇ¯¡ª¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤Ï¤¯¤Þ¡×10¼þÇ¯µÇ°Âè1ÃÆ¥×¥é¥¤¥º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Á´¹ñ¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÇÆ³Æþ³«»Ï¡ª
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÇÜµÁ¿Í¡Ë¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¤µ¤¤¤¤¿¤à¤à¡×¤¬ÉÁ¤¯¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¤È¤â¤À¤Á¤Ï¤¯¤Þ¡Ù¤Î¿·¤·¤¤¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼½¡¹°¡Ë¤è¤ê2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326827&id=bodyimage1¡Û
¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤òÃå¤¿¤È¤â¤À¤Á¤Ï¤¯¤Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¾ð¤ä¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤Î¿§¡¢ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë4¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡§10th¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡Ú¼ïÎà¡Û¡§Á´4¼ï
¢£¼è¤ê°·¤¤Í½ÄêÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
https://fans.co.jp/event/2508_tk_SS16054
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¤È¤â¤À¤Á¤Ï¤¯¤Þ¡Ù¤È¤Ï¡©
¤È¤â¤À¤Á¤Ï¤¯¤Þ¤Ï¡¢¤æ¤ë¤«¤ï¤Ç¥·¥åー¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬SNS¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à²½¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯²½¡¢Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ç¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯Å¸³«Ãæ¡£
¢£ºî¼Ô¡§¤µ¤¤¤¤¿¤à¤à¤Î¤´¾Ò²ð
LINE¥¹¥¿¥ó¥×¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤Ï¤¯¤Þ¡×¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥«¥Õ¥§¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«Ãæ¡£ X¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ÏÌó20Ëü¿Í¡£
X¡§https://x.com/tamsorogi
Instagram¡§https://www.instagram.com/tomodachihakumadayo
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tomodachihakuma
¢£¥¨¥¤¥Î¥Ð¡ÊAnova,Inc.¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏTwitter¤äInstagram¤äLINE¤Ê¤É¤Î¡ÖSNS¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×350Ì¾¤È·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÍÍ¤ä¡¢¼«¼Ò¤ÎPR¡¢¾¦ÉÊ²½ÍøÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¤Ê¤É¤ò¤´´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¤¥Î¥ÐÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î·ÀÌó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¡§ https://anova.co.jp/
¥¨¥¤¥Î¥Ð¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºEC¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://anovachara.com/
¡ÔËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Õ
¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ß·ÅÄ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5210-5816
Email¡§contact@anova.co.jp
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://anova.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¨¥¤¥Î¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò
