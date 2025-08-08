アイエスエフネットジョイ 福島事業所にて「ジョイ・サマーフェス」を開催

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）は、2025年8月2日（土）に、福島事業所に通所されている利用者さまを労う「ジョイ・サマーフェス」を開催し、利用者さまとそのご家族にもご参加いただきました。

◆ジョイ・サマーフェスの様子

ジョイ・サマーフェスは2017年より、アイエスエフネットジョイへ通所されている利用者さまの日頃の頑張りを労うことを目的に、事業所および保護者の方々と合同で開催しているイベントです。

現在では、アイエスエフネットジョイへの通所を検討されている方や、支援学校卒業後の進路を検討されている方にもご参加いただき、取り組みをご紹介しています。

ジョイ・サマーフェス当日は、利用者さまとそのご家族が参加され、ゲームやバザーをお楽しみいただきました。

バザーは、利用者さまのご家族のご協力もあり、大盛況となりました。

今後も利用者さまとご家族とのつながりを大切にし、働く上での知識や技術、マナーを訓練・修得し、支援員と共に就職を支援してまいります。

アイエスエフネットジョイでは、毎月、事業所ごとに「ジョイ通信」を配信しております。

活動報告やイベント紹介など、利用者さまとスタッフが協力して作成しておりますので、ぜひご覧ください。

ジョイ通信はこちら：https://www.isfnetjoy.com/activity-report/activitylist2025.html

◆参加者の声

・利用者さま

「射的などのゲームがとても楽しかったです。BINGO大会で当たったすいかや桃もとても美味しく、大満足です。来年もぜひ参加したいです！」

「バザーでは欲しかった商品が購入でき、ゲームも食事もすべて楽しめました。」

・保護者さま

「有意義な時間を過ごせました。自宅とは違う一面を見られましたし、バザーも大盛況で本当に良かったです。」

・スタッフ

「初めて参加しましたが、『楽しかった』『ありがとう』という利用者さまのお声を多くいただき、非常に嬉しく思います。来年度もより良い内容となるよう、引き続き丁寧に取り組んでまいります。」

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

