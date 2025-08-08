【9/17開催ウェビナー】生成AIで業務効率を劇的改善！即戦力人材を育てる実践型スキルアップセミナー ～座学だけでは終わらない！現場で活かせる活用術と演習で“使える力”を習得～
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年9月17日（水）12時から生成AI活用をテーマにウェビナーを開催します。
本ウェビナーでは、最新のGemini活用から生成AIを用いた人材育成について2社が解説。ノウハウや具体的な導入事例を通じて、業務効率化を加速させるヒントがきっと見つかります。
Geminiや生成AIの導入を検討中の方、既にAIを導入しているものの、成果の最大化にお悩みの方、DX時代の人材育成に力を入れたい方にも必見の内容となっております。ぜひお申込みください！
■開催概要
【9/17開催ウェビナー】
生成AIで業務効率を劇的改善！即戦力人材を育てる実践型スキルアップセミナー
～座学だけでは終わらない！現場で活かせる活用術と演習で“使える力”を習得～
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年9月17日（水）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：9月17日（水）11:00まで
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・最前線のGemini活用法に興味がある方
・生成AIで業務効率化やコスト削減をしたい方
・最新の生成AI活用を知りたい方
・生成AI人材やDX人材の育成推進をお考えの方
・人事、人材育成のご担当者様
■ウェビナー登壇者
・株式会社SAMURAI 法人事業部 部長 柳町 悠太 氏
・KIYOラーニング株式会社 法人事業部 マネージャー 土屋 徹 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 小牧 紘
■ウェビナー登壇者情報
株式会社SAMURAI 法人事業部 部長 柳町 悠太 氏
SI事業を行う企業でSalesforceの導入活用支援事業の立ち上げを行った後に、株式会社ユーザベースにて業務システムの管理者としてデジタル活用を牽引。
現在はプログラミングスクールを運営する株式会社SAMURAIにて業務システムの管理者を兼任しつつ、法人向け事業の責任者を務める。SIer時代から感じていた企業のIT教育に対する課題感に対して本質的な解決策を模索しながら、デジタルの力を最大限活用して事業成長を加速中。
KIYOラーニング株式会社 法人事業部 マネージャー 土屋 徹 氏
新卒からデジタル領域を中心にキャリアを展開。制作開発、集客支援、コンサルティングなど、デジタル領域では様々な領域を実務として経験。
マーケターとしての成長の機会を求め、現職にジョイン。マーケティングマネージャーとして法人事業のマーケ全般を統括する傍ら、新規プロダクト責任者として事業推進を担当。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 小牧 紘
