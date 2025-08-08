オンラインセミナー『人事評価制度のPDCAの回し方と１on１面談の活かし方』2025年8月28日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『人事評価制度のPDCAの回し方と１on１面談の活かし方』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
組織の成長には、社員個人の成長は欠かせません。そのために必要な人事評価制度をPDCAサイクルで捉え、継続的な改善へと導く方法をお伝えします。
企業の多くが「評価制度は査定をするためにある」という誤解をしているように感じます。 このセミナーでは、「評価制度は人材育成をするためにある」という視点から、評価制度の効果的な運用サイクルや、実際の1on1面談の場面を想定したアプローチを行います。
更に、面談は目的ではなく手段であり、人材育成が主な目的である評価制度を機能させるのが1on1面談です。論理的なコミュニケーションを通じて、部下との相互理解を深めることで、コミュニケーション不全が解消し、業務全般に良い効果をもたらします。
「面談をしているのに効果がない、改善しない」
「面談が必須だからやっているが、時間のムダだ」
「査定の結果に反論する部下がいて困る」
「立場を振りかざし感情的になって大声を出す管理職がいて困る」
等の課題を根本から解決する考え方を解説します。
社長、幹部、人事総務責任者の皆さまに是非とも参加頂きたいセミナーです。
【開催日】
2025/08/28（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
岩永 大作
【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員：15,400円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
管理職・マネージャー・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
限定32名様
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2026
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
