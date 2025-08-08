経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『人事評価制度のPDCAの回し方と１on１面談の活かし方』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

組織の成長には、社員個人の成長は欠かせません。そのために必要な人事評価制度をPDCAサイクルで捉え、継続的な改善へと導く方法をお伝えします。

企業の多くが「評価制度は査定をするためにある」という誤解をしているように感じます。 このセミナーでは、「評価制度は人材育成をするためにある」という視点から、評価制度の効果的な運用サイクルや、実際の1on1面談の場面を想定したアプローチを行います。

更に、面談は目的ではなく手段であり、人材育成が主な目的である評価制度を機能させるのが1on1面談です。論理的なコミュニケーションを通じて、部下との相互理解を深めることで、コミュニケーション不全が解消し、業務全般に良い効果をもたらします。

「面談をしているのに効果がない、改善しない」
「面談が必須だからやっているが、時間のムダだ」
「査定の結果に反論する部下がいて困る」
「立場を振りかざし感情的になって大声を出す管理職がいて困る」
等の課題を根本から解決する考え方を解説します。

社長、幹部、人事総務責任者の皆さまに是非とも参加頂きたいセミナーです。

【開催日】
2025/08/28（木）　13：00～16：30

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　コンサルタント
岩永　大作

【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員：15,400円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
管理職・マネージャー・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。

【定員】
限定32名様

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2026






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■担当者　経営情報室　平野
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
