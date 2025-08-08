【8月26日 オンライン開催】TikTok “参加したくなる仕組み” で、エンゲージメントを向上！アプリ内で完結 インスタントウィンキャンペーン活用法 説明会

シャトルロックジャパン株式会社“参加したくなる仕組み” で、エンゲージメントを向上！TikTok 完結型 インスタントウィンキャンペーン活用法 説明会

2025年6月より「TikTok Shop」が日本市場で提供開始されたことによって、商品・ブランドの認知の拡大だけではなく、購買促進・売上向上を目的としたTikTokでのマーケティング施策に力を入れる企業が増えてきております。





より効果的に販売促進につなげるためには、自社アカウントのフォロワー獲得やエンゲージメント獲得の方法などを知っておく必要があります。本セミナーを通して、自社のマーケティング活動に活かしていただける、TIkTokを活用した新たなキャンペーン手法をご紹介いたします。

セミナーに申し込む >> :https://www.shuttlerock.co.jp/seminar/detail/250826/

■ こんなことがわかります

・︎ TikTokの現状についての整理

・︎ TikTok Shopとは？

・︎ TikTokでのキャンペーンの有効性とは？

・︎ TikTokを活用した最新キャンペーン手法とは？

■ 内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/158_1_a49d2e23b3e7de7788c4fd45c2099620.jpg?v=202508081156 ]

■ 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/158_2_cbff937c6794ac2f2c36382375f57612.jpg?v=202508081156 ]

■ 登壇者紹介

飯塚 貴裕

セールスサポート部 部長

2017年にセールスとして入社後、一貫して企業のSNSマーケティングを支援。これまでに年間200件以上のキャンペーンを手がけ、実践的なノウハウを蓄積しました。

キャンペーンの企画・運用にとどまらず、動画クリエイティブの提案や新たなマーケティングサービスの開発にも携わり、幅広い業界のサポート経験をもとに多くの企業の課題解決に貢献。現在は、最新のキャンペーンツールやSNS活用手法にも精通し、クライアントの成果最大化を支援しています。

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光 展意）は、ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業 Shuttlerock Limited の日本法人として、SNSマーケティングに関わるサービスを幅広く提供しています。



X (Twitter)、TikTok、Meta、Googleなどの主要9大SNSプラットフォームのオフィシャルパートナー、X 広告 認定代理店としてのベストプラクティス、そして、7,000回以上のキャンペーン実施経験、300,000本以上の動画広告制作経験を基に蓄積したノウハウを活かし、各種SNSを活用したキャンペーンツールの提供、媒体に最適化したクリエイティブの制作など、クライアントのSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。





