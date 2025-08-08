LIGHT LENS LAB 35mm 光学ビューファインダー「L-VF35WU / WEISU 復刻 シルバー」

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの光学ビューファインダー「VF35WU / WEISU 復刻 シルバー」を2025年8月8日(金)より販売開始いたします。



メーカー希望小売価格：オープンプライス

LIGHT LENS LAB 35mm 光学ビューファインダー L-VF35WU / WEISU 復刻 シルバーは、ライカ製ビューファインダーの1933年初期型 「WEISU」の復刻モデルです。LIGHT LENS LAB LTM 35mm f/2 に適した外付けビューファインダーで、カメラ上面のアクセサリーシューに装着して使用します。

職人技が宿る、真鍮製ビューファインダー

外装は真鍮削り出しによる一体感のある質感で、コンパクトかつクラシカルな佇まいは、バルナックライカにもよく馴染むデザインです。光学系にはフレアを抑えるシングルコーティングを採用し、実用性を高める改良が施されています。熟練職人の手によって丁寧に組み立てられ、厳格な品質管理と高い製造精度のもと、生産されています。

仕様- 対応レンズ：LIGHT LENS LAB LTM 35mm f/2 などの35mm画角のレンズ- サイズ：約 W13 × D16 × H35mm- 素材：真鍮- 質量：約17gご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001993



▼その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLDS6N77

[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/l-vf35wu-s/

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/l-vf35wu-s.html

About LIGHT LENS LAB

LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）は、中国の投資家が発起人となり設立されたメーカー。趣味から始まった初代ズミクロン35mmF2復刻プロジェクトでは、レンズ構成や使用する素材だけではなく描写性能までオリジナルに限りなく近い製品（周八枚）を生み出し話題になりました。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO