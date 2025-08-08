「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd season」コラボ自販機で限定コラボ商品の販売開始！KITTE大阪ピックミーアップ

株式会社わこー

次世代自販機プロジェクト「ピックミーアップ」を運営する株式会社わこー（本社：東京都府中市、代表取締役社長：菅原 克己）は、2025年8月9日 から、大人気アニメ「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd season」とコラボした自販機にて、限定コラボ商品の販売を開始します。

商品概要

商品名：飲むかき氷（国産マイヤーレモン）

「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd season」コラボパッケージ

金額：550円

販売時期：8月9日

販売場所：KITTE大阪2階ピックミーアップ

「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd season」

小説投稿サイト「小説家になろう」で日間・週間・月間ランキング1位となり、大きな話題となった昼熊先生原作のライトノベル。

自動販売機として異世界に生まれ変わるという奇想天外な設定が話題となり、日本のみならず海外からも熱い注目を集め、現在スニーカー文庫（KADOKAWA刊）より原作小説が第4巻まで、コミカライズ版は電撃コミックスNEXTでコミック第２巻まで発売中。

2023年7月にTVアニメ第1期が放送され、2025年7月からは第2期が大好評放送中。

異世界に自動販売機として転生した主人公が、迷宮の中で様々な人々と出会い、交流していくあったか～い物語。

その独創的な設定と心温まるストーリーで多くのファンを魅了しています。

ピックミーアップとは？

「株式会社わこー」の駅ナカサービスが新たな購買体験を創出！

「ピックミーアップ」は、駅ナカや大手商業施設内への出店を広告宣伝費のみで可能にする、わこーが運営する新しいプロモーション付き代理販売サービスです。

デジタルサイネージ広告による効果的なプロモーションや、売上還元など、出店者の負担を最大限軽減し、販売促進を強力にサポートします。

食品から雑貨まで様々なジャンルの商品展開を行い、出店企業の販路拡大に貢献いたします。

■サービス内容

駅ナカ・商業施設への出店：人が多く集まる好立地に出店できます。

商品販売代行：商品の補充、売上金の管理、お客様対応など、販売業務全般を代行いたします。

冷凍・冷蔵・常温など食品から物販まで様々な商品のお取り扱いが可能です。

デジタルサイネージ広告：32型の大型デジタルサイネージに、お客様の商品広告を掲載いたします。動画広告も可能です。

【次世代自販機プロジェクト】

https://jisedai-jihanki.jp/

【会社概要】

株式会社わこー 次世代自販機プロジェクト

所在地：東京都府中市小柳町2-25-35

代表者：代表取締役社長 菅原 克己

事業内容:次世代自販機「S:CUBE」の販売ならびに自動販売機の設置・メンテナンス、駅ナカサービス「ピックミーアップ」の運営など

資本金： 34,000,000円

設立： 1970年7月

プロジェクトHP：https://jisedai-jihanki.jp

問合せ先：info@jisedai-jihanki.jp