自由回答分類AI「コーディスト」が会員数1,000人を突破！新機能＆お得なキャンペーンを実施

株式会社アンド・ディは、自由回答分類AI「コーディスト(https://codist.and-d.co.jp/)」の登録会員数1,000人突破を記念して、従来比で最大5倍の高速処理が可能な「ブーストモード」や「ブランド純粋想起コード化」等の新機能を提供いたします。また日頃のご愛顧への感謝を込めて、有料会員の皆様へWebアンケートサービス「ニーヨン(https://ni-yon.and-d.co.jp/)」の20万円分の無料利用枠をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

「コーディスト」サービスサイト :https://codist.and-d.co.jp/

コーディスト登録会員数が1,000人を突破！

「コーディスト」は、アンケートの自由回答（テキスト回答）のコード化（アフターコーディング）を数分で簡単に行える自由回答分類AIツールです。サービス開始以来多くのお客さまにご利用いただき、登録会員数が1,000人を突破いたしました。これを記念し、皆様の業務をさらに効率化する3つの新機能の提供とお得なキャンペーンを実施いたします。

■3つの新機能

新機能1：ブーストモード ※お試しキャンペーン中

コード付けの処理速度を、精度を変えずに従来比で約5倍に高速化する「ブーストモード」を搭載しました。平均60文字のテキスト1000件を30秒程度でコード付けできます（弊社テスト時）。有料会員様限定の機能ですが、2025年8月31日まではキャンペーン期間として無料会員の皆さまにもお使いいただけます。

新機能2：コード数の自動調整

入力した自由回答テキストのボリュームに応じて作成するコード数（分類数）を自動で提案する機能を実装しました。これまでコード数は10個が初期設定でしたが、テキスト量が多い場合にはコード数が多く、少ない場合はコード数も少なく設定されます。

新機能3：ブランド純粋想起コード化対応

特定の固有名詞（ブランド名など）のみが記載されたテキストデータに対し、その固有名詞をそのまま分類コードとして抽出する機能が追加されました。ブランド純粋想起のアンケート回答分析での活用を想定しています。

■請求書払いが月額5万円から利用可能に

これまで月額10万円の有料プラン（5アカウント利用）に限定していた請求書払いについて、月額5万円のプラン（1アカウント利用）にも対応を開始いたしました。PayPal以外の決済方法をご希望されるお客様にも、コーディストをよりスムーズに導入いただけます。

※月額5万円プランでの請求書払いをご利用の場合、最低利用期間は3カ月間となります

■「ニーヨン」の20万円分無料利用枠プレゼントキャンペーン（2025年9月1日まで）

2025年9月1日時点でコーディストの有料プランをご利用いただいている皆さまへ、弊社が提供するWebアンケートサービス「ニーヨン」の20万円分の無料利用枠をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。高速かつ高品質な次世代アンケートをぜひお試しください。

ニーヨンとは

弊社が提供する、アンケート作成・配信からレポート出力までを自動化したWebアンケートサービスです。Webサイト上で5分程度の簡単な設定をするだけで、通常24時間後にはPowerPoint形式の結果レポートをダウンロードできます。

コンセプトテストやパッケージデザインテストなど、マーケティング課題に合わせたパッケージをご用意しています。 詳細は以下のページをご覧ください。

「ニーヨン」サービスサイト :https://blog.ni-yon.and-d.co.jp/ニーヨン利用の流れ

【本キャンペーンに関する注意事項】

・2025年9月1日時点のコーディストの有料会員で、これまでニーヨンを利用したことがない方が対象となります。

・利用金額が20万円を超えた場合、超過分を請求いたします。

・利用金額が20万円を超えない場合でも、差額の返金はできません。

・コーディストにご登録のメールアドレスと同一のアカウントでのみご利用いただけます。

・無料利用枠の譲渡・転売は固く禁止いたします。

・無料利用枠の利用期限は2025年11月30日までです。

・ニーヨンをご利用いただいた後に、簡単なアンケートのご協力をお願いする場合がございます。

今後の取り組み

今後もコーディストは最新のAI技術を積極的に取り入れ、テキスト分析をより簡便かつ高精度に行えるよう開発を進めてまいります。現在、定性インタビューの分析機能や目的別の分類コードのプリセット化など、ユーザーの皆さまからいただいたご要望を基に、さらなる機能拡充を検討しております。

コーディストの活用に関するご相談、その他の取り組みにご興味がある企業様は、下記担当者までお気軽にご連絡ください。

