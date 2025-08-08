SEO特化のAIライティングツール「リテラ」がGPT-5に即日対応！

株式会社BringFlower

株式会社BringFlower（東京都新宿区、代表取締役：稲田 高洋）は、当社が開発・運営するSEO特化のAIライティングツール「リテラ（BringRitera）」について、本日リリースされたOpenAI社の最新生成AIモデル「GPT-5」に即日で対応したことをお知らせします。

GPT-5について

「GPT-5」はOpenAI社が本日、2025年8月8日の日本時間午前2時に発表した最新の生成AIモデルです。OpenAI社によると、AIが事実と異なる回答をする「ハルシネーション」の発生率が軽減されています。それ以外にも様々な項目においてこれまでのモデルを凌駕しており、これまでのモデル「GPT-4o」「o3」「o4-mini」「GPT-4.1」「GPT-4.5」はGPT-5に置き換わります。

GPT-5対応によるリテラ（BringRitera）の進化

リテラ（BringRitera）は従来より、記事本文の文字量を調整する設定が可能ですが、GPT-5では、その設定に応じる精度が向上します。また、GPT-5の選択肢として「GPT-5」「GPT-5 Fast」「GPT-5 Thinking」の3種類を設け、これにより内容やテーマに応じて推論の深さをユーザーにより設定することを可能としました。

リテラ（BringRitera）について

リテラ（BringRitera）は、SEO専門家のノウハウを踏まえて、台頭する各生成AIの最新モデルとのやり取りを繰り返すことで、検索エンジンの検索結果画面で上位に表示されるようなSEOに強い記事を簡単な操作で作成可能としています。AIツールグランプリ2024（株式会社イノベイティア主催）で最優秀賞を獲得。2025年7月にRCリサーチデータが実施したアンケート調査で満足度1位に輝きました。

大企業から個人の方まで幅広いユーザーに支持をいただいており、1日に10成約を獲得できるようになった事例、半年でアクセス数が3倍になった事例など多数の成功事例を生んでいます。

主には以下３つの機能があり、今回の機能リリースはSEO向け記事作成機能の強化となります。

- AIでSEOに強い記事を5分程度で作成- 簡単に、最高クラスの画像生成AIで記事用の画像または図解を生成- 記事の検索順位と、AI Overviewsの表示および参照有無を毎日自動計測し推移をグラフで示す

BringRitera（リテラ）

https://ritera.bring-flower.com/

株式会社BringFlowerについて

株式会社BringFlowerは、リテラ（BringRitera）を通じて、様々な事業者にとってSEOによる事業拡大をより身近なものとし、価値あるサービスが消費者に届きやすくなることを目指しています。

リテラ（BringRitera）の開発やマーケティングなどは代表がひとりで全てを行っており、ひとりだからこそ実現できる「スピード」を大切にしています。また、日本の経済発展に寄与すべく「個で勝負する姿勢」を広めたいという思いもあります。

会社名：株式会社BringFlower（BringFlower Co.,Ltd.）

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6F

代表取締役：稲田 高洋

事業内容：SEOコンサルティング、リテラ（BringRitera）の開発・運営、ウェブサイト制作、システム開発、UXデザイン

URL：https://www.bring-flower.com/

＊本ニュースリリースに記載された商品／サービス名・社名は各社の商標または登録商標です。