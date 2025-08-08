関西ビジネスインフォメーション株式会社が「AI Shorts」を社内教育コンテンツとして導入開始。教育時間の短縮とOJT負担軽減を両立

株式会社エージェンテック

株式会社エージェンテック（東京都千代田区、代表取締役社長：金淙採）は、Daigasグループの関西ビジネスインフォメーション株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：造座 克之、以下「KBI」）において、AIナレーション付き資料作成サービス「AI Shorts（エーアイショーツ）」が社内教育用途で導入されたことをお知らせいたします。2025年8月より、KBI社ではAI Shortsを用いて社内ルール、業務フロー、商品理解などの教育コンテンツを全社展開しており、教育の効率化やOJT負担の軽減などの効果が期待されています。

導入の背景

KBI社では、新しいスタッフが入るたびに、教育資料の準備や説明に多くの時間を要していました。また、教える側にも相応のスキルと労力が求められ、内容にバラつきが生じるという課題も抱えていました。特に、業務知識の習得には時間がかかることから、「教育を標準化・効率化しながら、誰でもわかりやすいかたちで情報を伝える手段」が求められていたのです。

導入の決め手・活用方法

そうした課題を解決する手段としてKBI社が選定したのが「AI Shorts」です。AI Shortsは、PowerPointやPDF資料をアップロードするだけで、自動的にナレーション付きの“話す資料”を生成できるサービスです。

KBI社では現在、社内ルールや業務フロー、商品理解をテーマに複数のコンテンツを作成し、全社での活用を進めています。作成した“話す資料”は社内ポータルを通じて社員が自主的に学習できる形式で提供されており、動画のように繰り返し視聴することで理解を深めることが可能です。

期待される導入効果

AI Shortsの活用により、OJT担当者による説明の手間を軽減し、教育内容の標準化や時間短縮が期待されています。特に、動画形式で何度でも視聴できることにより、新人スタッフは自身のペースで学習を進めることができ、早期の業務習熟にもつながると見込まれています。

また、「説明する人によって内容が異なる」といった課題の解消にもつながることが期待されており、今後は他部門への展開も視野に、社内教育全体の質向上を目指しています。

AI Shortsについて

AI Shorts（エーアイ・ショーツ）

「AI Shorts」は、PowerPoint・PDF等の資料をアップロードするだけで、自動的にナレーション付きの“話す資料”を生成するサービスです。現場での説明補助、営業提案の自動化、社内教育、展示会用プレゼンなど、幅広い業務シーンで活用されています。誰でも簡単に操作でき、ナレーションは用途に応じて自由に編集可能。生成されたコンテンツはWeb上でも共有できます。

サービス詳細：https://www.ai-shorts.jp/

紹介動画：https://youtu.be/ICnXa8WOUpM

＜関西ビジネスインフォメーション株式会社について＞

株式会社エージェンテック 会社概要

- 社名 株式会社エージェンテック- 本社所在地 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル6F- 代表者 代表取締役社長 金 淙採- 設立 2004年1月- 企業サイト https://www.agentec.jp/(https://www.agentec.jp/)