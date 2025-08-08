【高校教員対象・参加無料】8/8～21「夏の教育セミナー」オンライン配信　前半・後半 各１週間限定

東進ハイスクール・東進衛星予備校を運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、日本教育新聞社とタッグを組んで、高校教員向け「第12回 夏の教育セミナー」開催中です。8月8日（金）から21日（木）は、オンラインで全国の先生方に向けて配信いたします。ご自宅や学校から、２学期の授業改善のヒント・アイデアを得られるWEBセミナーです。

「夏の教育セミナー」は、これまでのべ５万名以上の先生にご参加いただいています。今年は、豪華講演者をお招きし、「2025年大学入学共通テストから考えるこれからの教育」をテーマに開催。「教育」という仕事の本質を全国の先生方と共に考えていくことで、高校教員の皆様の日々の生徒指導や授業づくりのヒントとしていただくセミナーです。

8月前半に開催し盛況だった東京・大阪会場の各８講演と、オンライン限定の７講演をラインアップ。前半の8日～14日は東京会場の講演、後半の15～21日は大阪会場の講演を、各１週間限定で配信します。参加費は無料です。

≪会場実施でいち早く講演に参加した先生の声≫

※この講演を8/8-21にオンラインで配信します。

【基調講演】 これからの供給とのミスマッチのお話が印象に残りました。それらを踏まえた高校教育のあり方を考えました。（千葉県・公立・数学科）／中教審での議論、高校教育に期待される役割、管理職のリーダーシップなど、とても参考になりました。（東京都・私立・その他）／教員の役割がどのように変化してきたのかが明確に伝わってきました。管理職としてリーダーシップを発揮してゆきたいと思います。（神奈川県・私立・地歴科）／新しい学習指導要領についてよくわかる内容でした。先生のお人柄もよく、熱意を感じるご講演でした。（兵庫県・公立・英語科）／授業料無償化により今後の公立高校のあり方に頭を悩ませる日々ですが、より大きな視座で教育を捉え直せました。（福岡県・公立・教頭）／夢中になってメモを取り続けていました。レベルの高いお話、すごく勉強になりました。（大阪府・私立・その他）

【特別講演】 大学入試室長の立場ならではのR7・8共通テストの状況、デジタル出願の状況等が参考になりました。（栃木県・公立・数学科）／総合型選抜における学力調査の取り扱いについて疑問が解決しました。とてもタメになった内容でした。（東京都・私立・理科）／入職したばかりで入試を詳しく理解する場がなかったため参考となりました。生徒の進路実現に活かしたい。（鹿児島県・私立・数学科）／AIの最先端の話を大変わかりやすく話してもらい、これからの時代を予想させてくれる内容でした。（秋田県・公立・英語科）／現場の現状に留意した説明が素晴らしかったです。実験・検証の確かなエビデンスに立脚した論は感に堪えない。（長野県・公立・地歴科）

【分科会】 授業の中で、夏休み明けすぐに取り入れられるお話をたくさんいただきました（千葉県・公立・英語科）／自分の学校は勉強が苦手な生徒が多いので、分科会の内容が大変参考になりました。（茨城県・公立・数学科）／多岐に渡る課題研究の事例が参考になりました。アイスブレークの正の数、負の数の計算が興味深い内容でした。（大阪府・公立・数学科）／探究的で対話的な学びの実際を、惜しみなくご提供いただき、多くのヒントを得ることができました。（和歌山県・教育委員会）／様々なところと連携して、生徒の興味関心を広げ・深めていく実践は素晴らしいです。パワーをいただきました。（埼玉県・私立・校長）

≪「第12回 夏の教育セミナー」実施概要≫

1：日程

2025年8月8日(金)～8月21日(木) オンライン配信

[8～14日]東京会場分、[15～21日]大阪会場分

学校や先生方のご自宅から、期間中ご都合の良い時間にオンラインで参加いただけるWEBセミナー形式です。パソコン・タブレット・スマホから講演動画を視聴できます。

2：テーマ

2025年大学入学共通テストから考えるこれからの教育

3：内容

①【基調講演・40分】

中央教育審議会の会長など、教育改革推進のキーパーソンによる基調講演

②【特別講演・各40分】※特別講演③は10～15分

2025共通テスト分析や生成AI・ICT活用等、最新トピックに関する特別講演

③【分科会・60分】

高校現場での先進的な取り組みから学ぶ！ 英語･数学･国語･探究･情報から選べる授業実践

4：対象

高等学校の先生

校長・副校長・教頭・教務主任・進路主任・各学年主任・各教科主任・各教科ご担当の先生など

中高一貫校の中等部の先生もぜひご参加ください。

※中学校の先生や教育委員会などの関係者もお申し込み可能です。先生対象のセミナーのため、その他の方のお申し込みはご遠慮ください。

5：参加料

無料

6：申込方法

「夏の教育セミナー」ウェブサイト

https://www.summer-seminar.com

セミナーに参加するためには事前に申し込みが必要です。ウェブサイトよりお申し込みください。

7：講演者

※敬称略

【東京会場分】 8/8(金)～14（木）オンライン配信

（基調講演）橋本 雅博 「教育で日本の未来をつくる ～社会の変化と教育の役割～」中央教育審議会 会長､住友生命保険相互会社 取締役会長･代表執行役

（特別講演①）片柳 成彬 「令和８年度選抜に向けて(前年度を振り返りながら)」文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学入試室 室長

（特別講演②）松尾 豊 「AIの最新動向と今後の展望」東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻／人工物工学研究センター 教授

（特別講演③、英語）安河内 哲也 東進ハイスクール・東進衛星予備校 講師

（数学）堀内 陽介 千代田中学校・高等学校 教諭

（国語）辻 孝宗 西大和学園中学校・高等学校 教諭

（探究）蛭田 祥友 横浜市立南高等学校・附属中学校 主幹教諭

（情報）能城 茂雄 東京都立三鷹中等教育学校 指導教諭

【大阪会場分】 8/15(金)～21（木）オンライン配信

（基調講演）合田 哲雄 「Diversity with Qualityと高校教育」文部科学省 高等教育局長、兵庫教育大学 客員教授

（特別講演①）片柳 成彬 「令和８年度選抜に向けて(前年度を振り返りながら)」文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学入試室 室長

（特別講演②）遠藤 太一郎 「生成AIが拓く“学びの近未来”～２年半の現場実践が語るリアル～｣ 東京学芸大学 教育支援協働実践開発専攻（大学院教育学研究科）教授 、株式会社カナメプロジェクト 取締役CEO

（特別講演③、英語）武藤 一也 東進ハイスクール・東進衛星予備校 講師

（数学）喜田 英昭 広島大学附属中・高等学校 教諭

（国語）板谷 大介 埼玉県立浦和第一女子高等学校 教諭

（探究）酒井 淳平 立命館宇治中学校・高等学校 教諭

（情報）小原 格 東京都立国立高等学校 指導教諭

【夢・志を育む講座（東進の高校生向け講座）】8.8(金)～21(木)オンライン配信

（トップリーダーと学ぶワークショップ）東 哲郎 ＊半導体産業の再興 Rapidus株式会社 取締役会長

（トップリーダーと学ぶワークショップ）山名 昌衛 ＊グローバルリーダーシップ 株式会社コニカミノルタ 前社長・会長

（大学学部研究会）小林 武彦 ＊応用生物学（生物の死とは） 東京大学 定量生命科学研究所 教授

（大学学部研究会）土居 雅夫 ＊薬学（体内時計） 京都大学 薬学研究科 創発医薬科学専攻 教授

（大学学部研究会）中野 珠実 ＊認知科学（「自撮り」と脳） 大阪大学大学院 情報科学研究所 教授

（大学学部研究会）東野 篤子 ＊国際関係学（戦争と平和） 筑波大学 人文社会系 教授

（大学学部研究会）土居 丈朗 ＊経済学（消費税とは） 慶應義塾大学 経済学部 教授

「第12回 夏の教育セミナー」東京会場の様子（8/1）

猛暑が続く中、北は北海道から南は沖縄まで、全国から多くの先生にご参加いただきました。オンラインでは、東京・大阪の講演を、収録配信します。









【夏の教育セミナーについて】

日本教育新聞社と株式会社ナガセ(東進)はタッグを組み、2014年から大学入試改革や新学習指導要領など、高校現場の変化に対応したセミナーを実施しています。これまでのべ5万名以上の先生にご参加いただきました。

＜夏の教育セミナー テーマ一覧＞

14年 第1回 英語教育、15年 第2回 入試改革、16年 第3回 教育改革、17年 第4回 授業改革、18年 第5回 新学習指導要領と大学入試改革、19年 第6回 本番間近! 大学入試改革、20年 第7回 逆境に勝つ! 大学入試改革、21年 第8回 大学入学共通テストと新学習指導要領、22年 第9回 新学習指導要領と大学入学共通テスト、23年 第10回 2025年共通テストと新学習指導要領、24年 第11回 教育で日本の未来をつくる、25年 第12回 2025年大学入学共通テストから考えるこれからの教育

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアNO.1の『予習シリーズ』と最新のＡＩ学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。