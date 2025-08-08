こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サンエックスの人気キャラクターと暮らせる癒しのスマホアプリ「ただいま～リラックマとすみっコとわたし～」配信開始のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、株式会社イエローブルー（東京都港区、代表取締役社長 高谷慎太郎）が当社の協力のもとでサンエックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 千田洋史、以下「サンエックス」）が権利を保有するキャラクターの使用許諾を得て、スマートフォン向け新作アプリ「ただいま～リラックマとすみっコとわたし～」を2025年８月８日にリリースしましたので、お知らせします。
公式HP：https://tadaima.info
■「ただいま～リラックマとすみっコとわたし～」について
物語の始まりは、街のかたすみにある小さなおもちゃ屋さん。
自分自身がお人形となって、特別な魔法がかかったお気に入りのぬいぐるみと一緒にドールハウスで過ごす不思議な物語です。
■ サンエックスの人気キャラクターのぬいぐるみが多数登場
アプリには、リラックマやすみっコぐらしなど、サンエックスの人気キャラクターのぬいぐるみたちが登場します。
お買い物を楽しみ、お人形とドールハウスを想い想いにコーディネートし、かわいいぬいぐるみとふれあう体験ができます。
■ 今後の展開
今後は、新しいぬいぐるみの登場やアプリ内イベントなども予定しており、公式サイトおよび公式SNSを通じて随時最新情報をお届けします。
■サービス概要
正式名称： ただいま～リラックマとすみっコとわたし～
対応端末： iPhone／Android
対応言語： 日本語
対応地域： 日本
サービス開始： 2025年8月8日
価格： ダウンロード無料（アプリ内課金あり）
ジャンル： コミュニケーションゲーム/ソーシャルエンターテイメント/着せ替え遊び
著作権表記： ©︎ 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
Supported and Licensed by Imagineer
©︎ 2025 YELLOWBLUE Inc. All Rights Reserved.
公式サイト： https://tadaima.info
公式Ｘ： https://x.com/tadaima_2025
※ Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
※ iOSは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※ 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
※ 画像は開発中のものです。今後変更となる場合があります。
※ 記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
※ アプリの配信開始時刻はアプリストアの状況により遅れる場合がございます。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 山本・伊藤
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
