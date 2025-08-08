こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【万平ホテル】ブランジェ浅野屋と共同開発、ホテル伝統の味をパンに込めて 「万平ホテルオリジナルブレッド3種」を新発売
8月9日よりホテル敷地内入口「浅野屋万平ホテル店」限定販売
万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2025年8月9日（土）より、グループ会社である老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」とともに開発いたしました、オリジナルブレッド3種を万平ホテルの敷地内入口の「浅野屋万平ホテル店」限定で販売開始いたします。
今回新発売となるオリジナルブレッドは、当ホテルのカフェテラスやメインダイニングルームで長年愛されてきた伝統の味わいと、浅野屋の熟練の技がコラボレーションした3品。「アールグレイのスコーン」は、香り高いアールグレイの茶葉をふんだんに使用し、ご自宅でアフタヌーンティーを楽しんでいただくために開発。アールグレイの香りが豊かに広がる口当たりの良い一品です。「万平ロイヤルミルクティーのオザマンド」は、カフェテラスで提供しているシグニチャーメニュー「ロイヤルミルクティー」をイメージ。国産小麦を使用して焼き上げたクロワッサンに紅茶葉を練り込んだクリームカスタードと、トッピングのアーモンドクリームで豊かな風味をお楽しみいただけます。また、ホテル特製のスパイシーなキーマカレーをたっぷり包んだ「万平キーマカレーのパイ」は、メインダイニングルームで提供しているカレーのレシピをベースに、特製のパイと調和するように新規開発したキーマカレーをお楽しみいただける逸品です。
「浅野屋万平ホテル店」でしかお買い求めいただけない、万平ホテルのエッセンスを随所に込めた、ここだけの特別なブレッドの数々。伝統とこだわりが息づく味わいをぜひお楽しみください。
■「万平ホテルオリジナルブレッド3種」について
グループ会社である「ブランジェ浅野屋」と共同開発したオリジナルブレッド3種をホテル入口の「浅野屋万平ホテル店」にて限定販売いたします。ラインアップは、アフタヌーンティーにぴったりの「アールグレイのスコーン」、カフェテラスのシグニチャーメニューをイメージした「万平ロイヤルミルクティーのオザマンド」、ホテル特製カレーを使用した「万平キーマカレーのパイ」の3種。いずれも万平ホテルの伝統と浅野屋の熟練の技が融合した、ここでしか味わえない特別な商品です。
・アールグレイのスコーン 220円
万平ホテルを思い浮かべていただきながら、ご自宅で楽しんでいただくアフタヌーンティーをイメージして開発いたしました。生地を丁寧に熟成させることで、口当たり良く仕上げております。アールグレイの香りが広がる午後のひとときにぴったりのスコーンです。
・万平ロイヤルミルクティーのオザマンド 500円
万平ホテルカフェテラスの人気商品「ロイヤルミルクティー」をクロワッサンオザマンドにしました。国産小麦を使用した浅野屋特製クロワッサンに、紅茶葉を練り込み風味豊かに仕上げたクリームカスタードが中にたっぷり入っています。
・万平キーマカレーのパイ 600円
メインダイニングルームで提供している万平ホテル伝統のカレーをベースに、粗めの牛もも肉で食感を楽しめるキーマカレーを新規開発。パイ生地は、バターをたっぷり使ったサクサク食感に仕上げています。老舗同士のコラボレーションをぜひお楽しみください。
■「万平ホテルオリジナルブレッド3種」概要
・発売日：2025年8月9日（土）～
・販売場所：万平ホテル敷地内入口「浅野屋万平ホテル店」
・販売時間： 2025年8月31日まで 毎日9:00～17:00
2025年9月1日から 土日限定9:00～17:00
※売り切れ次第、営業終了させていただきます。
■「浅野屋万平ホテル店」とは
2025年4月29日より、万平ホテルの敷地入口にて、「浅野屋万平ホテル店」がオープンいたしました。落ち着きある佇まいの店舗で、浅野屋の定番商品から万平ホテル店限定のブレッドまで幅広く取り揃えています。ホテル宿泊者だけでなく、周辺を訪れる方々にも気軽に立ち寄っていただける店舗となっております。
店舗概要
・店名：浅野屋万平ホテル店
・所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925
・営業時間： 2025年8月31日まで 毎日9:00～17:00
2025年9月1日から 土日限定9:00～17:00
■ブランジェ浅野屋とは
1933年に東京・麹町で外国の食料品を扱う「浅野屋商店」を開業して以来、常連の外国人のお客様のために、四谷や軽井沢などにパン小売店「ブランジェ浅野屋」を出店。現在では軽井沢に3店舗、東京を中心に関東で17店舗を展開する老舗ベーカリーとしてその地位を確立しています。
WEBサイト：https://b-asanoya.com/
お問い合わせ先
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）
本件に関するお問合わせ先
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）
