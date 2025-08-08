コラボレーションロゴが初登場！ NEW ERA(R)ロゴからお顔を出したクマちゃんがポイントのリュックや帽子などアウトドアシーンにぴったりな親子で楽しめるアイテム計4種類が登場

株式会社ファミリア

株式会社ファミリア（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦）は、米国で1920年に設立 された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランド「NEW ERA(R)(ニューエラ)」とのコラボレーションアイテム第3弾を2025年10月3日(金)より、ファミリアオンラインショップにて販売いたします。

2023年よりスタートした本コラボレーションは、NEW ERA(R)定番モデルを親子で使えるシンプルな デザインに落とし込んだコラボレーション限定デザインのアイテムを販売し、毎回即完売するほどの人気を博しています。

第3弾となる今回は、NEW ERA(R)ロゴからお顔を出したクマちゃんの特別感あるマークを初めて企 画いたしました。第1弾のコラボレーションで初登場したモノトーンカラーのファミリアチェックと、コラボロゴがポイントの親子でお揃いコーディネートしたくなるアイテム計4種類が登場します。マザーズバッグや通勤・通学におすすめのリュックサックは、年齢・性別を問わず使いやすいシンプルなデザイン。アウトドアにぴったりの帽子はキッズサイズと大人サイズの2種類をご用意しました。NEW ERA(R)定番モデルをモチーフにしたキャップ型ポシェットはコーディネートのワンポイントにおすすめです。ブラックを基調としたシンプルなデザインは、家族みんなでお楽しみいただけます。

この機会にぜひ、コラボレーションならではのアイテムをお楽しみください。

- NEW ERA(R)×familiar コラボレーションアイテム

NEW ERA(R)ロゴからお顔を出したクマちゃんの特別感あるマークがポイントのアイテム４種類が登場。ブラックを基調にモノトーンカラーのファミリアチェックをきかせたスタイリッシュなデザインで、年齢・性別を問わずコーディネートに取り入れやすいコレクションです。

リュックサック

持ち手やファスナーの引き手、内生地にモノトーンのファミリアチェックを使用したリュックサック。 パッド入りのショルダーと背面クッションで長時間の使用でも快適。通気性の良いメッシュパネルを使用しており、蒸れにくいデザインです。大容量なのでマザーズバッグや通勤バッグとしてもおすすめです。

■サイズ：高さ 約44cm×よこ 約 30cm×マチ 約18cm

■価格：22,000円（税込）

帽子（KIDS）

アウトドアに最適なサンシェード付きのハット。サンシェードは着脱可能で、シーズンを問わずご使用いただけます。

■サイズ：頭回り 約54cm

■価格：11,000円（税込）

帽子（ADULT）

親子でお揃いができる大人用のハット。幅の広いつばが顔をしっかりと覆ってくれて紫外線対策にぴったりです。アウトドアでもタウンユースでも活躍してくれます。

■サイズ：頭回り 約59cm

■価格：11,000円（税込）

ポシェット

NEW ERA(R)定番モデルをモチーフにしたキャップ型ポシェット。小ぶりながらも細部まで定番モ デルを表現したデザイン。

■サイズ：クラウン丈 約13.5m

つば丈 約5cm

ストラップ長さ 約120cm

■価格：11,000円（税込）

【購入方法】

■販売日時：2025年10月3日（金）10：00～

■販売店舗：ファミリアオンラインショップ

※オンラインショップの在庫がある場合、2025年10月6日（月）10：00～オムニサービス（店 舗受け取り）をご利用いただけます。

※オムニサービス（店舗受け取り）開始後在庫がある場合、店頭販売を実施いたします。

- NEW ERA（ニューエラ）

New Era(R)は米国で1920年に設立されたスポーツ・ライフスタイルブランドです。MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

- 株式会社ファミリア 【子どもの可能性をクリエイトする】

わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていきます。うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。そのすべてに、本物とやさしさを。ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に触れる「本物」を発信していきます。

■会社概要

会 社 名： 株式会社ファミリア

代 表 者： 代表取締役社長 岡崎忠彦

所 在 地： 兵庫県神戸市中央区磯上通4-3-10

