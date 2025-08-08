健康経営銘柄企業に学ぶ！ 「リアルでつながる健康経営Meet Up in 大阪~コクヨ×パソナ~」 8月28日開催

写真拡大

株式会社パソナグループ


株式会社パソナはウェルビーイング・健康経営・産業保健のご担当者様へ向けたセミナー「リアルでつながる健康経営Meet Up in 大阪～コクヨ×パソナ～」を8月28日(木)に開催いたします。



本セミナーでは、健康経営銘柄に選定されたコクヨ株式会社とパソナより、健康経営を実現するために実施している具体的な施策について、パネルディスカッション通してご紹介いたします。





◆セミナー概要


日時：


2025年8月28日（木）15:00～17:30（開場14:45）


場所：


アプローズタワー13階貸会議室(大阪府大阪市北区茶屋町19-19)


内容：


第1部　セミナー＆パネルディスカッション


・コクヨの健康経営の取り組み


【登壇】　コクヨ株式会社　HR戦略推進　統括部長　肥田雅之氏


・パソナの健康経営の取り組み、令和7年度健康経営度調査速報解説


【登壇】　株式会社パソナ　メディカルDotank事業部　事業部長　岩田大作


第2部　懇親会（意見交換/グループ交流）　


料金：


無料


お申込み：


下記フォームよりご登録をお願いします。


URL：


https://info.pasona.co.jp/event_input/MED/20250828


お問い合せ：


p-seminar@pasona.co.jp



パソナでは、企業・団体を対象に、女性の健康支援や「オンライン健康推進室」など様々な健康経営支援サービスを提供しています。詳細は以下をご参照ください。


https://www.pasona.co.jp/clients/service/healthcare/