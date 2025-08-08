健康経営銘柄企業に学ぶ！ 「リアルでつながる健康経営Meet Up in 大阪~コクヨ×パソナ~」 8月28日開催
株式会社パソナグループ
株式会社パソナはウェルビーイング・健康経営・産業保健のご担当者様へ向けたセミナー「リアルでつながる健康経営Meet Up in 大阪～コクヨ×パソナ～」を8月28日(木)に開催いたします。
本セミナーでは、健康経営銘柄に選定されたコクヨ株式会社とパソナより、健康経営を実現するために実施している具体的な施策について、パネルディスカッション通してご紹介いたします。
◆セミナー概要
日時：
2025年8月28日（木）15:00～17:30（開場14:45）
場所：
アプローズタワー13階貸会議室(大阪府大阪市北区茶屋町19-19)
内容：
第1部 セミナー＆パネルディスカッション
・コクヨの健康経営の取り組み
【登壇】 コクヨ株式会社 HR戦略推進 統括部長 肥田雅之氏
・パソナの健康経営の取り組み、令和7年度健康経営度調査速報解説
【登壇】 株式会社パソナ メディカルDotank事業部 事業部長 岩田大作
第2部 懇親会（意見交換/グループ交流）
料金：
無料
お申込み：
下記フォームよりご登録をお願いします。
URL：
https://info.pasona.co.jp/event_input/MED/20250828
お問い合せ：
p-seminar@pasona.co.jp
パソナでは、企業・団体を対象に、女性の健康支援や「オンライン健康推進室」など様々な健康経営支援サービスを提供しています。詳細は以下をご参照ください。
https://www.pasona.co.jp/clients/service/healthcare/