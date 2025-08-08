自分の知らない新たな魅力を発見できるRMKから独自アプリ「ME finder」を使ったメイクレッスンサービスが開始

株式会社エキップ

https://www.rmkrmk.com/ja/lp/information/post?news_id=1278&utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=Mefinder(https://www.rmkrmk.com/ja/lp/information/post?news_id=1278&utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=Mefinder)

日本発のメイクアップアーティストブランド・RMK(アールエムケー)は、9月5日に全国発売となる「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」とともに、“動的多表情表示技術”が搭載されたRMK独自アプリ「ME finder」をとり入れたメイクアップレッスンのサービスを開始します。

“顔は、正面だけじゃない。

上から、下から、横から、斜めから見られている。”

そんな全方位からの視線にそなえ、どこから見ても美しい、立体的なツヤ肌へと導く、「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」。そのコンセプトの背景にあるのは、あらゆる角度から肌やメイクアップと向き合うアーティストの多角的な視点です。アーティストたちは常にその人の魅力を引き立てるために、正面からだけではなくあらゆる角度から骨格や表情をとらえ、個性をいかしながらメイクアップを仕上げていきます。

RMKがME finderのメイクアップレッスンを通して体験してほしいのは、そんなプロフェッショナルならではの視点で、あなた自身がみずからの新たな魅力を発見すること。

普段目にする鏡や写真に映る、固定された自分のキメ顔だけではない、あなたの個性あふれる自然で多様な表情を一度にたくさん見ることができる“動的多表情表示技術”で、自分でも知らなかった惹きつけられる表情や側面に出会うことができます。

ネガティブなポイントに意識を向けて隠したり無理に変えるのではなく、ポジティブなポイントを見つけていかし、自分のことがもっと好きになるメイクアップを。

新たな魅力への気づきは、自己肯定感さえ高めてくれる、そんなME finderメイクアップレッスンをぜひ体感してみてください。

■ME finderとは

“動的多表情表示技術”が搭載された、RMK独自アプリ。

M=Makeup

E=Expert, Excitement, Expression

ME finderを通して、メイクアップ(Makeup)のエキスパート(Expert)である、RMK メイクアップアーティストやビューティーコミュニケーターと高揚感(Excitement)を感じながら、みずからの新しい魅力や表現(Expression)を見つけてほしい、という意味が込められています。

■ME finderに搭載された技術

“動的多表情表示技術”とは対象者の個性あふれる表情を一度にたくさん見ることができる技術。この技術の体験者からは、見た目の特長、印象、感情面においてポジティブな意識への変化が生まれたという調査結果がでています。

■ME finderメイクアップレッスン

RMK メイクアップアーティストとともに、ME finderを通してあなたの新しい魅力を探り、それを引き立てるためのメイクアップアドバイスを行います。

STEP 1 ヒアリング＆写真撮影

お客さまのなりたいイメージなどや

お悩みなど自然な会話をしながら、

その様子が内蔵のカメラに記録されます。

STEP 2 魅力を感じる表情の画像選択

記録からクラスタリング処理をされた画像が

16枚表示されます。

見たことのない自分の自然な表情の写真から、

お客さまとアーティストが魅力的と感じる写真をセレクトします。

STEP 3 新たな魅力を引き立てるメイクアップを解説＆提案しレッスンスタート

セレクトした写真からパーツや骨格などの解説を交えながら、アーティストと一緒に新たな魅力を発見していきます。その後、その魅力をいかしたメイクアップを体験いただきます。

・メイクアップレッスン内で使用したアイテムやTIPSを記載したメイクシートを、一定期間web上でも

閲覧できるデジタルメイクシートを導入。後日にレッスンの内容を簡単に確認でき、

RMK 公式オンラインショップでの製品のご購入もスムーズに。

・ME finderメイクアップレッスンは75分(ご予約制・購入条件あり)となります。

・実施カウンターやスケジュールはRMK 公式サイト内予約ページよりご覧いただけます。

ME finderメイクアップレッスンコース

2025年8月20日(水)～26日(火)

伊勢丹新宿店 ベースメイクアップイベント

阪急うめだ本店 ベースメイクアップイベント

2025年9月5日(金)～

RMKカウンター*にて順次展開予定

＊一部対象店舗のみ。対象店舗は、RMK 公式サイト内予約ページにてご確認いただけます。

トップアーティスト「ME finder」メイクアッ

プレッスン

アーティスト「ME finder」メイクアップレッスン

新たに加わる「ME finderメイクアップレッスン」をはじめ、「ウエディングメイクアップレッスン」や「アイブロウメイクアップレッスン」など、RMKではアーティストが、お客さまのメイクのお悩みやご希望をヒアリングしながら1on1でていねいにアドバイスし、どなたでも気軽に受けられるコースを複数ご用意しております。

▼RMK 公式サイト内予約ページ

https://www.rmkrmk.com/ja/lp/artist/#makeup_lesson?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=Mefinder(https://www.rmkrmk.com/ja/lp/artist/#makeup_lesson?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=Mefinder)

＜新製品＞

RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス

全9色 30mL 各6,600円(税込) SPF22 PA++

※103 SPF20 PA+/104 SPF25 PA++/105 SPF23 PA++

2025年9月5日(金)新発売*

＊一部店舗にて先行発売

RMK 公式オンラインショップ、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店は8月20日(水)より、ジェイアール名古屋タカシマヤは8月27日(水)より発売開始。

どこから見ても美しい、立体的なツヤ肌をもたらす

新リクイドファンデーション

素肌っぽさと緻密なカバー力はそのままに、光と影を操り、どの角度から見ても美しいツヤ肌へ。軽やかなテクスチャーでシームレスに肌にとけ込むようになじみ、心地よくフィット。たったひと塗りでにじみ出るようなツヤと、その人らしい自然な立体感が生まれます。厳選された美容成分*(保湿)を配合。スキンケアした後のようなみずみずしいうるおい感を保ったまま、美しい仕上がりが長時間持続。テクニックいらずで、もっと見られたくなる肌をかなえます。

＊シアバター、シルクエッセンス、ヒアルロン酸Na、アセチルグルコサミン、ナイアシンアミド、スクワラン、ユズ果実エキス、オレンジ果実エキス、コラーゲン

Instagram：@rmkofficial

X：＠rmkrmk_jp

TikTok: @rmkrmk_jp

【ご掲載クレジット・お客様相談窓口】

RMK Division フリーダイヤル 0120-988-271

※表示価格はメーカー希望小売価格です。