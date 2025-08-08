イベント・スタジアム物販の課題を解決する新サービス「ピクニコ」正式ローンチのお知らせ

株式会社ニコリワ

株式会社ニコリワ（本社：東京都港区、代表：山田仁志）は、イベント・スタジアム物販の悩みを一気に解決し、参加者全員が笑顔になれるサービス「ピクニコ」を本日より正式にローンチいたしました。

サービス概要

「ピクニコ」は、イベント主催者と参加者双方の体験を向上させる、革新的なイベント物販サービスです。従来のイベント・スタジアム物販で発生していた長い列、在庫切れ、現金管理の煩雑さなどの課題を解決し、スムーズな購入体験と効率的な運営を実現します。

「ピクニコ」の最大の特長は、グッズの企画段階から当日の販売まで一気通貫でサポートする総合ソリューションである点です。需要予測やデザイナーなどプロ集団によるグッズの企画～製造、自社開発のBOPIS（Buy Online Pick-up In Store/Stadium）アプリによる事前予約販売・ロッカー受取システム、在庫・物流管理、当日販売オペレーション、そして販売後の顧客データ分析まで、イベント・スタジアム物販に関わるすべてのプロセスを一気通貫で提供します。

導入実績

現在、京都サンガF.C.様のライフスタイルグッズブランド「SANGA LIFE LAB.」にて「ピクニコ」を導入しており、お客様から「並ばずにグッズを手に入れることができて助かる」「スタジアムへの到着がギリギリの時間になっても安心」といった喜びの声を多数いただいております。

また、ピクニコの導入により顧客の平均購入単価も大幅に向上。未利用のお客様と比較すると、ピクニコ利用者の平均購入単価は+24.0%の増加を達成しています。

この結果は、ピクニコでの事前購入の利便性と計画的な購買行動の促進により実現されており、顧客の購買体験向上と同時に、イベント主催者の収益最大化を両立する画期的な成果となっています。

主な特徴

1. 企画から販売まで一気通貫ソリューション

グッズ企画、製造、販売管理、在庫・物流管理まで、物販に関わる全工程を一元管理。複数のシステムや業者を連携させる手間を大幅に削減します。また、主催者様の最大の悩みである在庫リスクを当社が負担。売れ残りによる損失を心配せず、より挑戦的で魅力的なグッズ展開が可能になります。

2.プロフェッショナルによる高クオリティのグッズ制作

デザイナー、マーチャンダイザーなどのプロ集団が、イベントやブランドの世界観に合わせた高クオリティのグッズを企画・制作。ファンの満足度向上とブランド価値の強化に貢献します。

3. 事前予約・ロッカー受取システム

自社開発のBOPIS（Buy Online Pick-up In Store/Stadium）アプリによる事前予約販売により、イベント参加者は事前にアプリから商品を予約・決済が可能。準備が完了したらお客様に受取場所案内メールが届くので、都合の良いタイミングで購入した商品を受取に行くことが可能です。

今までのようにグッズを購入するために当日長蛇の列に並んだり、グッズの待機列に並ぶために会場へ早く来る必要がなくなり、自分の好きなようにイベントの時間を過ごすことができます。また、欲しい商品については事前に在庫を確保できるため、待機列に並んだのに欲しい商品が買えなかったという心配がありません。

4. POSレジでの対面販売にも対応

準備完了の商品は棚番号別で格納され、お客様へメールにて通知。

BOPISアプリと併用できる従来型のPOSレジシステムも完備。

ECでの販売に加え、当日POSでの対面販売も当仕組みの中で提供します。

これにより、追加購入や当日限定商品の販売といった柔軟な販売戦略にも対応が可能です。

導入メリット

主催者様にとって

参加者（お客様）にとって

今後に向けて

- 企画から販売まで一気通貫のサポートにより、複数業者との調整や管理工数を大幅削減- 事前に売上予測が可能になり、適切な在庫準備ができる- 現金管理の手間と紛失リスクの削減- スタッフの配置最適化による人件費削減- 顧客データの蓄積と分析による次回イベントの改善- プロのクリエイターチームによる高品質グッズ制作でイベント・ブランド価値の向上- 在庫リスクを当社が負担することによる財務リスクの大幅軽減- 売れ残りの心配なく新しいグッズにチャレンジできる自由度- 長時間の列待ちからの解放- 欲しい商品の確実な入手- キャッシュレスでスムーズな決済- イベント本来の楽しさに集中できる環境- イベントやアーティストの世界観を反映した高クオリティなグッズの入手

今後は音楽ライブ、スポーツイベント、展示会、コンベンションなど、様々なジャンルのイベントへサービス拡大予定。幅広いジャンルにて主催者様の課題を解決し、より良いイベント・スタジアム物販に貢献していきます。

株式会社ニコリワは、「ピクニコ」を通してイベント体験の価値を最大化し、イベントに関わる全ての人々が笑顔になれるサービスを提供し続けます。

会社概要

株式会社ニコリワ

本社所在地

〒105-0003

東京都港区西新橋一丁目1番1号

日比谷フォートタワー10階

代表

山田仁志

設立

2020年11月

HP

https://www.nicoriwa.com/

お問い合わせ先

広報チーム 担当：春木

kouhou@nicoriwa.com