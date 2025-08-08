D-Marketing Academy、社内のAI活用力を可視化し、組織全体のスキル向上を図る「実践型AIスキルのアンケート＆テスト作成サービス」の提供開始

D-Marketing Academy株式会社

株式会社 CARTA HOLDINGS(以下「 CARTA HD」)のグループ会社で、企業のデジタルマーケター

育成を行う動画e ラーニング事業を展開する D-Marketing Academy 株式会社（東京都港区、代

表取締役：寺田 昇平）は、企業の生成AI 人材育成支援を強化しており、このたび、社内のAI 活用

力を可視化し、組織全体のスキル向上を図る新サービス「実践型AI スキルのアンケート＆テスト

作成サービス」 ( https://www.d-m-a.jp/lp/ai_skill (https://www.d-m-a.jp/lp/ai_skill))の提供を開始しました。これにより、社内の

AI 活用状況を客観的に評価し、競合他社との比較を通じて、今後の経営戦略に直結する最適なAI

人材育成戦略の策定を支援します。

・生成AIアンケートで現状を把握

社員のAIツール利用状況や、活用における課題点を詳しくヒアリングし、アンケートで明確にすることで、組織全体のAI活用の「弱点」が分かり、今後の人材育成の方向性が見えてきます。

・生成AI活用テストで実践力を測定

社内で利用しているAIツール（Gemini, Copilotなど）やルールに合わせたテストで、社員の「AIを使いこなす力」を測ります。単なる知識だけでなく、実際の業務で役立つ実践力を評価することで、最適な人材育成戦略の策定を支援します。

■D-Marketing Academyについて

AIやデジタルマーケティングを基礎から学ぶための約800の動画講座を配信し、導入企業やチームの目的に合わせたカリキュラムを提案することで、より効率的に学習することが可能です。利用者は動画視聴に加え、学習した情報・ノウハウのインプットや、理解度を確認するテスト機能や学習進捗に合わせてレベル表示がされるアウトプットを促進する機能を利用することができ、AIやデジタルマーケティングに関する知識の定着を図ります。

このeラーニングサービスや知見を元に、講義型のオンライン研修から経営者向けの個別指導まで様々な形式での人材育成をサポートします。

■お問い合わせ先

サービスの詳細やデモのご依頼は、下記までお問い合わせください。

