【第2回開催決定！】自宅で参加できる新築アパート解説LIVE
不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、2025年8月30日(土)に「第2回 新築CBシリーズ 解説・販売会 (LIVE配信) 」を開催いたします。首都圏北部で進行中の“街づくり”と再開発エリア周辺に建築中のCBシリーズ物件をご紹介します。
LIVE配信のお申込みはこちら :
https://www.10-4.jp/seminar?sc=p
【「大宮駅まで30分圏内」の最新新築一棟アパート！こんな内容をお届け！】
販売中CBシリーズ物件の詳細を解説！
2つの金融機関を用いた収支シミュレーションで“利回りの見える化”
大宮駅30分圏エリアの再開発＆周辺エリアを徹底解説！
最新のアパート設備・仕様をご紹介！
LIVE配信ならではのリアルタイムQ&Aも実施！
【 イベント概要 】
・開催日時：2025年8月30日（土）10:00～10:30
・参加方法：Zoomによるオンライン視聴（事前申込制）
・参加特典：ご視聴＆アンケート回答で、抽選10名様にオリジナル扇子をプレゼント！
【 こんな方におすすめ！ 】
・投資用アパートに興味のある方
・不動産投資を検討中、または既にオーナーの方
・CBシリーズの情報をもっと知りたい方
・土地活用や資産形成に関心のある方
イベント参加は事前予約制です。以下リンクよりお気軽にお申込みください！
「新築CBシリーズ」のリアルな魅力と可能性を、LIVEでぜひご体感ください。
三和エステートについて
私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。
会社名：三和エステート株式会社
本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F
代表者：田代 雅博
創業：１９９３年
事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業
URL：https://www.sanwa-estate.com/